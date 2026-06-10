Κίτρινη προειδοποίηση κατακαλόκαιρο - Πού αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα

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Κίτρινη προειδοποίηση κατακαλόκαιρο - Πού αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία παραμένει σε ψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και τους 25 στα ορεινά.

Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένη καταιγίδα και χαλαζόπτωση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, κυρίως για τα ορεινά και το εσωτερικό του νησιού.

Η ένταση της βροχής δύναται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Η πρόγνωση σήμερα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. 

Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. 

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

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