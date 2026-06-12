Έρευνα «Μουντιάλ vs Έρωτας» -Ποιος κερδίζει όταν η σέντρα πέφτει την ώρα του ραντεβού;

Η μεγάλη ώρα έφτασε… Το Μουντιάλ 2026 είναι το προ των πυλών και το βράδυ της Πέμπτης θα έχουμε σέντρα στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη με το Μεξικό-Ν. Αφρική. Κάτι που σημαίνει οτι για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα θέματα έρχονται σε δεύτερη, τρίτη, ακόμα και τέταρτη μοίρα… Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και έρευνα που έκανε η Glovo στην Ισπανία.

Μία από τις ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκε να απαντήσουν όσοι συμμετείχαν, ήταν σχετικά με το τι θα έκαναν αν το πρώτο ραντεβού με μία γυναίκα, έπεφτε την ημέρα και την ώρα ενός πολύ σημαντικού αγώνα. Πάνω από το 60% παραδέχεται πως θα το ακύρωνε ή θα το ανέβαλε, προκειμένου να το παρακολουθήσει, ενώ το 80% αναγνώριζε πως αν τελικά πήγαινε θα κοιτούσε συνέχεια το κινητό για να ενημερώνεται για την εξέλιξη του ματς.

Το ένα μάτι στην τηλεόραση, το άλλο στο τηλέφωνο

Το κινητό έχει γίνει τόσο μεγάλη συνήθεια στους περισσότερους που δεν το αφήνουν ούτε όταν παρακολουθούν έναν αγώνα της ομάδας τους. Το 80% μπορεί να βλέπει το ματς και να το τσεκάρει συχνά-πυκνά, με το μόλις 18% να το αφήνει στην άκρη όσο διαρκεί η αναμέτρηση αυτή.

Και αν έχει γάμο εκείνη την ώρα;

Το μεγάλο πρόβλημα, σε κάθε Μουντιάλ έχει να κάνει με τους γάμους. Το 60% των Ισπανών αναγνώρισε πως θα πήγαινε αναγκαστικά στην τελετή, αλλά θα παρακολουθούσε το παιχνίδι από το κινητό του. Αν όμως παντρεύονταν οι ίδιοι; Το 20% είπε οτι θα έβαζε οθόνες στο γλέντι που θα ακολουθούσε τον γάμο, ενώ το 35% θα το έκανε αν έπαιρνε την έγκριση της συζύγου.

athletiko.gr