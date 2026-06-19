Καρπούζι: Το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού - Ανεβάζει το σάκχαρο;

Το καρπούζι είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού – δροσερό, γλυκό και ελαφρύ. Συχνά το θεωρούμε απλώς «νερό με ζάχαρη», όμως η διατροφική του αξία είναι μεγαλύτερη. Αποτελείται σε ποσοστό πάνω από 90% από νερό, έχει λίγες θερμίδες και περιέχει βιταμίνες, κάλιο, μαγνήσιο, καθώς και αντιοξειδωτικές ουσίες όπως το λυκοπένιο.

Ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι βοηθά στην ενυδάτωση, ειδικά τις πολύ ζεστές μέρες. Δεν αντικαθιστά το νερό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, προσφέροντας μαζί με τα υγρά και μικρές ποσότητες πολύτιμων θρεπτικών συστατικών.

Το κόκκινο χρώμα του οφείλεται κυρίως στο λυκοπένιο, μια αντιοξειδωτική ουσία που έχει μελετηθεί για την πιθανή συμβολή της στην καρδιαγγειακή υγεία. Το καρπούζι περιέχει επίσης L-κιτρουλίνη, ένα αμινοξύ που συνδέεται με την καλύτερη λειτουργία των αγγείων. Οι επιστήμονες, πάντως, είναι προσεκτικοί: το καρπούζι μπορεί να στηρίζει μια υγιεινή διατροφή, αλλά δεν αποτελεί θεραπεία ούτε «θαυματουργό» τρόφιμο.

Ανεβάζει το καρπούζι το σάκχαρο;

Ναι, μπορεί να ανεβάσει το σάκχαρο, όπως όλα τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες. Όμως η εικόνα δεν είναι τόσο απλή. Το καρπούζι έχει σχετικά υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, αλλά μια κανονική μερίδα έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, επειδή περιέχει πολύ νερό και σχετικά μικρή ποσότητα υδατανθράκων ανά μερίδα. Το Harvard Health αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, παρότι το καρπούζι έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, το γλυκαιμικό του φορτίο είναι χαμηλό.

Αυτό σημαίνει ότι για τους περισσότερους ανθρώπους, μια λογική ποσότητα καρπουζιού μπορεί να ενταχθεί κανονικά στη διατροφή. Για άτομα με διαβήτη ή προδιαβήτη, όμως, η ποσότητα έχει σημασία. Καλύτερα να καταναλώνεται σε μέτρια μερίδα και, ιδανικά, μαζί με τρόφιμα που περιέχουν πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά – για παράδειγμα με γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή λίγο τυρί – ώστε η απορρόφηση των σακχάρων να γίνεται πιο ομαλά.

Συμπέρασμα: το καρπούζι δεν είναι «απαγορευμένο» λόγω σακχάρου. Είναι ένα δροσερό, θρεπτικό φρούτο που μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή – αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο.