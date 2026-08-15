«Στερεύουν» τα πρατήρια στη Ρωσία: Η Μόσχα παραδέχεται ελλείψεις καυσίμων μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Την ύπαρξη νέων ελλείψεων βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της χώρας παραδέχθηκαν οι ρωσικές αρχές, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των πετρελαϊκών υποδομών της Ρωσίας.

Όπως μεταδίδει το Euronews, το Κίεβο πραγματοποιεί εδώ και μήνες επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιχειρώντας να πλήξει τον πετρελαϊκό τομέα, μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων της Μόσχας.

Η πίεση εντάθηκε μετά το ουκρανικό πλήγμα στο μεγάλο διυλιστήριο του Ορσκ, στην περιφέρεια του Ορενμπούργκ, σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από την Ουκρανία. Η μονάδα τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης ενδέχεται να διαρκέσουν έως και έξι μήνες.

«Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό των πρατηρίων παραμένει τεταμένη σε αρκετές περιοχές της χώρας», αναγνώρισε η ρωσική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Euronews.

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, λαμβάνουν μέτρα για να αυξήσουν τις παραδόσεις στις περιοχές όπου παρουσιάζονται τα σοβαρότερα προβλήματα.

Για την κατάσταση πραγματοποιήθηκε κυβερνητική σύσκεψη, με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης και αρμόδιο για θέματα ενέργειας, Αλεξάντερ Νόβακ, να ζητά στενή παρακολούθηση των τιμών των καυσίμων.

Περιορισμοί στην πώληση καυσίμων

Οι ελλείψεις δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο. Σύμφωνα με το Euronews, τους τελευταίους μήνες σχεδόν όλες οι ρωσικές περιφέρειες έχουν αναγκαστεί σε κάποια χρονική στιγμή να επιβάλουν περιορισμούς στην πώληση καυσίμων ή άλλα μέτρα, όπως απαγόρευση της πλήρωσης μπιτονιών.

Μεταξύ των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα βρίσκεται το Κρασνοντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, μια περιφέρεια που περιλαμβάνει δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Κοντρατίεφ παραδέχθηκε ότι η κατάσταση με τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων έχει επιδεινωθεί, αναφέροντας ότι οι εταιρείες έχουν αρχίσει ξανά να περιορίζουν τις ποσότητες που διαθέτουν και να μειώνουν τις ώρες λειτουργίας ορισμένων πρατηρίων.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η κατάσταση προκαλεί ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες και ζήτησε από τις κεντρικές αρχές πρόσθετες προμήθειες καυσίμων.

Έως έξι μήνες εκτός λειτουργίας το διυλιστήριο του Ορσκ

Σημαντικό πλήγμα στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας αποτέλεσε η επίθεση της 11ης Αυγούστου στο διυλιστήριο του Ορσκ.

Ο περιφερειάρχης του Ορενμπούργκ, Γεβγκένι Σόλντσεφ, επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση έχει τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας, καθώς από την επίθεση υπέστη ζημιές κρίσιμης σημασίας εξοπλισμός.

Οι επισκευές ενδέχεται να χρειαστούν έως και έξι μήνες, με τις δυτικές κυρώσεις να δυσκολεύουν την αντικατάσταση εισαγόμενου εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το διυλιστήριο.

Η εγκατάσταση έχει δυνατότητα επεξεργασίας περίπου έξι εκατομμυρίων τόνων αργού πετρελαίου ετησίως και παράγει, μεταξύ άλλων, βενζίνη, ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα.

Ο Πούτιν είχε παραδεχθεί «έλλειμμα»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αναγνωρίσει ήδη από τον Ιούνιο ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει «ένα ορισμένο έλλειμμα» καυσίμων.

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει δύσκολη την περίοδο που διανύει η χώρα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Η Μόσχα έχει ανακοινώσει μέτρα για την αύξηση των εισαγωγών καυσίμων και την επιτάχυνση των επισκευών στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει την παραγωγή συστημάτων αεράμυνας για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει την εκστρατεία πληγμάτων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές ως «κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», με το Κίεβο να επιδιώκει να περιορίσει τα έσοδα και τις ενεργειακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Με πληροφορίες από Euronews