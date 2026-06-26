Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τραγούδι με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, το «Divine Intervention» με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, Ρόμπερτ Σμιθ και το «Jealous Lover» - το οποίο συνοδεύεται από βίντεο με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Άνια Τέιλορ - Τζόι.

Το «Jealous Lover» το οποίο διαθέτει ήχο που θυμίζει μερικά από τα έργα του συγκροτήματος εμπνευσμένα από τη soul και τη disco, όπως τα «Fool To Cry», «Emotional Rescue» και «Miss You», είναι το τελευταίο από το επερχόμενο άλμπουμ Foreign Tongues - μετά την κυκλοφορία των τραγουδιών In The Stars και Rough And Twisted νωρίτερα φέτος.

Το «Devine Intervention» έχει τον αναγνωρίσιμο μπλουζ ροκ ήχο των αρχών της δεκαετίας του 1970 με τον Ρόμπερτ Σμιθ να συμμετέχει στην κιθάρα. Είναι ένα από τα δύο τραγούδια στα οποία συμμετέχει ο Ρόμπερτ Σμιθ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ