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«Michael»: Η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο δέκατο Σαββατοκύριακο προβολής του στο παγκόσμιο box office, το φιλμ «Michael» της Lionsgate συνεχίζει να γράφει ιστορία, αποτελώντας πλέον τη βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Με συνολικά έσοδα 977,4 εκατομμύρια δολάρια, η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua), κατέρριψε το ρεκόρ του «Oppenheimer» της Universal η οποία έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή του «Michael» στις αίθουσες, με εξαίρεση την Ιαπωνία και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Oppenheimer» είχε ολοκληρώσει την εντυπωσιακή του διαδρομή στα 975,8 εκατομμύρια δολάρια. Η επίδοση του είχε ενισχυθεί σημαντικά από τον θρίαμβο στα Όσκαρ με 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) αλλά και από την πρεμιέρα που έγινε στην Ιαπωνία τον Μάρτιο του 2024, οκτώ μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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