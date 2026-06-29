Κατέρρευσαν δύο μπαλκόνια στη Λεμεσό και καταπλάκωσαν όχημα - Εκκενώνεται η πολυκατοικία

Δύο μπαλκόνια κατέρρευσαν το βράδυ στη Λεμεσό, στην περιοχή της Τριχερούσας, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές σε όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ανταποκριτή του «Π» στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρου, το περιστατικό σημειώθηκε στην πάροδο των οδών Πέτρου Τσίρου και Ιλυσσού. Αρχικά κατέπεσε μπαλκόνι από τον 4ο όροφο και παρέσυρε μαζί του και το αμέσως από κάτω, με αποτέλεσμα τα συντρίμμια να καταλήξουν σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έχουν πάει μηχανικοί του ΕΟΑ για επί τόπου επιθεώρηση της κατάστασης. Ταυτόχρονα ο ΕΟΑ βρίσκεται σε συνεννόηση με την Πολιτική Άμυνα για να κινήσουν τις διαδικασίες εκκένωσης της πολυκατοικίας από απόψε λόγω του έκτακτου της κατάστασης. Σημειώνεται ότι η πολυκατοικία είναι 7 ορόφων και διαθέτει περισσότερα από 30 διαμερίσματα.

Για την ώρα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν η εν λόγω πολυκατοικία είναι εντός του μητρώου των επικίνδυνων οικοδομών ή όχι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.