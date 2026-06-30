Αντζελίνα Τζολί: Δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα

Η Αντζελίνα Τζολί παραδέχθηκε ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και περίπου δέκα χρόνια, αποκαλύπτοντας πως μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ έβαλε την προσωπική της ζωή σε δεύτερη μοίρα.

Μιλώντας στο Yahoo Entertainment, η ηθοποιός ανέφερε ότι από το 2016, όταν χώρισε από τον Πιτ, επικεντρώθηκε κυρίως στην οικογένειά της και στα έξι παιδιά που απέκτησαν μαζί. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βγει ραντεβού από το διαζύγιό μου», δήλωσε, προσθέτοντας πως σταδιακά έπεισε τον εαυτό της ότι αυτό το κομμάτι της ζωής της δεν αποτελεί προτεραιότητα, όσο η ίδια παραμένει αφοσιωμένη στα παιδιά της.

Το άλλοτε λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ πέρασε έναν ιδιαίτερα δύσκολο και μακροχρόνιο χωρισμό, με τη δικαστική τους διαμάχη να διαρκεί οκτώ χρόνια και να ολοκληρώνεται τελικά το 2024.

Η Τζολί μίλησε επίσης ανοιχτά για το ψυχολογικό βάρος αυτής της περιόδου, παραδεχόμενη ότι η ζωή την έχει «σπάσει» σε έναν βαθμό. Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε πως βρίσκεται πλέον σε μια φάση επαναπροσδιορισμού και ανάγκης να ξαναβρεί την ελευθερία της.

«Νιώθω ότι πρέπει να ζήσω ξανά, να είμαι ξανά ελεύθερη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ακόμη και οι κόρες της φαίνεται να θέλουν πλέον να τη βλέπουν να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό της, όχι μόνο ως μητέρα αλλά και ως γυναίκα.

Όπως ανέφερε, τα παιδιά της τη βοηθούν με τον δικό τους τρόπο να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό. «Η επιθυμία μου να τις δω δυνατές, τρυφερές, γεμάτες πίστη αλλά και αποφασιστικότητα, μου θυμίζει ποια ήμουν. Νομίζω πως τώρα θέλουν να μη με βλέπουν μόνο ως “μαμά”», είπε.