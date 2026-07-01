ΠΠΟΧ: Ο Δημόσιος Κήπος Πάφου πρέπει να παραμείνει χώρος πρασίνου και όχι να τσιμεντοποιηθεί

Ο Παγκύπριος Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Όμιλος (ΠΠΟΧ) εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το μέλλον του Δημόσιου Κήπου Πάφου, τονίζοντας ότι ο ιστορικός χώρος δεν πρέπει να μετατραπεί σε ακόμη ένα θύμα της τσιμεντοποίησης, αλλά να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί ως δημόσιο πάρκο και πνεύμονας πρασίνου για το κέντρο της πόλης.

Ο ΠΠΟΧ επισημαίνει ότι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για την ανέγερση ναού στον χώρο, η Πάφος έχει σήμερα μεγαλύτερη ανάγκη από περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου, ιδιαίτερα υπό το βάρος της κλιματικής κρίσης και των ολοένα συχνότερων ακραίων θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τον ΠΠΟΧ, οι σύγχρονες πόλεις διεθνώς επενδύουν στη δημιουργία αστικών πάρκων, στη φύτευση δέντρων και στην ενίσχυση των χώρων σκίασης, ώστε να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, στην Πάφο τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι σκληρές επιφάνειες από τσιμέντο, μάρμαρο και άσφαλτο, περιορίζοντας το πράσινο στο κέντρο της πόλης.

Ο ΠΠΟΧ υπογραμμίζει ότι ο Δημόσιος Κήπος δεν αποτελεί έναν αναξιοποίητο χώρο προς οικοδόμηση, αλλά έναν πολύτιμο δημόσιο χώρο που μπορεί να εξελιχθεί σε σύγχρονη πράσινη όαση, προσφέροντας χώρο αναψυχής, πολιτισμού και κοινωνικής συνύπαρξης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο σεβασμός προς τη θρησκευτική παράδοση της Πάφου είναι αυτονόητος, ωστόσο εξίσου σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση των δημόσιων χώρων πρασίνου για τις επόμενες γενιές.

Καταλήγοντας, ο ΠΠΟΧ τονίζει ότι το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «ναός ή πάρκο», αλλά το είδος της πόλης που επιθυμεί η κοινωνία να παραδώσει στο μέλλον, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι ο Δημόσιος Κήπος Πάφου πρέπει να παραμείνει δημόσιος, να προστατευθεί και να ενισχυθεί με ακόμη περισσότερο πράσινο.