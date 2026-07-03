Ο Μαραντόνα δεν θα δεχόταν ποτέ να μείνει στο σπίτι όπου πέθανε, κατέθεσε ο πρώην μάνατζέρ του

Ο πρώην δικηγόρος και μάνατζερ του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, κατέθεσε την Παρασκευή στη δίκη για τον θάνατο του Αργεντινού θρύλου ότι ο «Ντιεγκίτο» δεν θα είχε συμφωνήσει ποτέ να παραμείνει στο σπίτι που είχε νοικιαστεί για την ανάρρωσή του, κάτι που, όπως υποστήριξε, οδήγησε τελικά στον θάνατό του το 2020.

«Εάν ήταν υγιής, ο Μαραντόνα δεν θα είχε περάσει περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα στο σπίτι», που βρίσκεται στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου λάμβανε κατ' οίκον φροντίδα έπειτα από χειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα, κατέθεσε ο Μόρλα, στενός φίλος του Μαραντόνα και δικηγόρος στο επάγγελμα.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε εκεί, σε ηλικία 60 ετών, στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του.

Η δίκη, που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο (επαρχία Μπουένος Άιρες), εξετάζει την καταλληλότητα και τις συνθήκες της κατ' οίκον φροντίδας που του παρασχέθηκε, καθώς και την ευθύνη της ιατρικής ομάδας που είχε αναλάβει τη θεραπεία του.

Όπως και άλλοι μάρτυρες πριν από αυτόν, ο Ματίας Μόρλα δήλωσε ότι το δωμάτιο όπου διέμενε ο Μαραντόνα «ήταν πολύ κακώς επιπλωμένο» και ότι το σπίτι «δεν είχε ούτε ιατρικό εξοπλισμό ούτε ασθενοφόρο» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όσο ζούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Μόρλα διαχειριζόταν τις υποθέσεις του και προσλάμβανε προσωπικό για να τον φροντίζει. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην κατ' οίκον νοσηλεία.

«Όλοι εμπιστευόμασταν τη Swiss Medical. Δεν είμαι ιατρός», ανέφερε.

Ο Μόρλα είναι ένας από τους λίγους μάρτυρες που μίλησαν ευνοϊκά για τον νευροχειρουργό Λεοπόλντο Λούκε, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ο de facto προσωπικός ιατρός του Μαραντόνα και ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση.

«Ο Ντιέγκο συμπαθούσε τον Λούκε, τον εμπιστευόταν απεριόριστα», είπε.

Η κατάθεση του Μόρλα είχε επιπλέον «ειδικό βάρος», λόγω της συνεχιζόμενης νομικής διαμάχης του με τα παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο Ματίας Μόρλα, δύο από τις αδελφές του Μαραντόνα και άλλα τρία άτομα θα δικαστούν για φερόμενη δόλια διαχείριση του εμπορικού σήματος «Μαραντόνα».

Νωρίτερα, ο Τζόναθαν Εσπόζιτο, ανιψιός και βοηθός του Μαραντόνα, ένας από τους πρώτους που εντόπισαν τον «Ντιεγκίτο» νεκρό στο κρεβάτι του, κατέθεσε: «Ήταν πρησμένος, η γλώσσα του κρεμόταν έξω και το σώμα του πάγωνε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λεοπόλντο Λούκε και άλλοι έξι επαγγελματίες υγείας δικάζονται από τα μέσα Απριλίου για «ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακοβουλία», που σημαίνει αμέλεια η οποία διαπράχθηκε ενώ γνώριζαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών και όλοι επιμένουν στην αθωότητά τους, ενώ μία νοσοκόμα θα δικαστεί σε ξεχωριστή δίκη.

ΚΥΠΕ