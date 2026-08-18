Παλιά λαϊκά τραγούδια «ζωντάνεψαν» το Ιστορικό Κέντρο της Πάφου

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, η μουσική εκδήλωση «Παλιό Λαϊκό Τραγούδι», στην είσοδο της Δημοτικής Αγοράς, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάφου.

Ο πεζόδρομος πλημμύρισε από μουσική, κόσμο και αγαπημένες μελωδίες του ελληνικού λαϊκού ρεπερτορίου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης.

Δημότες και επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά στη βραδιά, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες και απολαμβάνοντας ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο γνώριμα και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.

Στη μουσική βραδιά συμμετείχαν ο Αλέξης Βέντου και η Αρίστη Πουλλή στο τραγούδι, ο Νικηφόρος Νικηφόρου στο μπουζούκι, ο Παναγιώτης Νικολαΐδης στην κιθάρα και ο Χρίστος Χαραλάμπους στα πλήκτρα.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Πάφου για την αξιοποίηση των δημόσιων χώρων του Ιστορικού Κέντρου ως ζωντανών σημείων πολιτισμού, ψυχαγωγίας και συνάντησης.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η μουσική και ο πολιτισμός μεταφέρονται στον δημόσιο χώρο, φέρνοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες πιο κοντά στην ιστορική καρδιά της πόλης.

Η βραδιά απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το λαϊκό τραγούδι, με τη διαχρονικότητα και τη δύναμή του να ενώνει, μπορεί να μετατρέψει έναν δημόσιο χώρο σε μια μεγάλη παρέα, γεμάτη μουσική, τραγούδι και κέφι.