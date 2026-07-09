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Γουίμπλεντον: Η βασίλισσα Καμίλα στο βασιλικό θεωρείο παρέα με τον «Κάρολο» του «The Crown»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποίησε την καθιερωμένη επίσκεψή της στο Γουίμπλεντον, χωρίς να συνοδεύεται από τον βασιλιά Κάρολο. Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη παρακολούθησε τους αγώνες από το βασιλικό θεωρείο έχοντας μάλιστα δίπλα της έναν ηθοποιό που στο παρελθόν έχει υποδυθεί τον σύζυγό της.

Είναι η τέταρτη συνεχή χρονιά που επισκέπτεται το All England Club κατά τη 10η ημέρα του διάσημου τουρνουά. Κομψή επιλέγοντας ένα τιρκουάζ φόρεμα, πήρε τη θέση της στο Centre Court για να παρακολουθήσει τον προημιτελικό γυναικών ανάμεσα στην Τζάσμιν Παολίνι (Jasmine Paolini) και τη Μάρτα Κόστιουκ (Marta Kostyuk).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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