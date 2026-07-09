Ασφαλή και αποτελεσματικά τα εγκεκριμένα εμβόλια mRNA, επιβεβαιώνει ανασκόπηση στο Lancet

Τα εγκεκριμένα εμβόλια mRNA κατά του Covid-19 είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ενώ η τεχνολογία τους δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την πρόληψη και τη θεραπεία πολλών ακόμη ασθενειών, σύμφωνα με νέα εκτενή ανασκόπηση που αξιολόγησε δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων και δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet».

Οι ερευνητές έκαναν λεπτομερή ανάλυση δημοσιευμένων δεδομένων από εργαστηριακές έρευνες, κλινικές δοκιμές και παρακολούθηση δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων mRNA. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι τα εμβόλια mRNA είναι περίπου 87% αποτελεσματικά έναντι οποιασδήποτε τεκμηριωμένης λοίμωξης από SARS-CoV-2, 93% αποτελεσματικά έναντι νοσηλείας και 94% αποτελεσματικά έναντι θνησιμότητας εντός 14-42 ημερών από τον εμβολιασμό. Η αποτελεσματικότητα μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου και σε κάποιες αναλύσεις ανάλογα με την ηλικία, αλλά οι αναμνηστικές δόσεις βοήθησαν στην αποκατάσταση της προστασίας. Η συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων καθώς εμφανίζονται νέες παραλλαγές.

Η ανασκόπηση ενισχύει τα ήδη διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία ότι τα εμβόλια mRNA έχουν πολύ καλό προφίλ ασφάλειας. Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξαιρετικά σπάνιες. Για παράδειγμα, τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό ήταν συχνότερα μετά τη δεύτερη δόση, με περίπου 12,6 περιστατικά ανά εκατομμύριο δόσεις για το εμβόλιο της Pfizer και περίπου 35,6 περιστατικά ανά εκατομμύριο για το Moderna.

Το όφελος από την πρόληψη της σοβαρής νόσου, της νοσηλείας και του θανάτου υπερτερεί κατά πολύ των πιθανών κινδύνων. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ο αυξημένος κίνδυνος μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας από τα εμβόλια, ιδιαίτερα σε άνδρες ηλικίας 12-19 ετών, ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας από λοίμωξη SARS-CoV-2. Πολύ σπάνιες ήταν και άλλες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ο κίνδυνος αναφυλαξίας (4,7 περιστατικά ανά εκατομμύριο δόσεις στο εμβόλιο της Pfizer) και το σύνδρομο Guillain- Barre (38 περιστατικά ανά εκατομμύριο στο εμβόλιο της AstraZeneca). Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πόνος στο σημείο της ένεσης, κόπωση και πυρετός, ήταν ήπιες έως μέτριες και υποχωρούσαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Παράλληλα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η τεχνολογία mRNA θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της γρίπης, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και άλλων μολυσματικών ασθενειών, καθώς και για εξατομικευμένα αντικαρκινικά εμβόλια και θεραπείες που βασίζονται στο RNA.

Οι συγγραφείς τονίζουν την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια, ενίσχυση της παραγωγής σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, καθώς και βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης και διανομής εμβολίων. Παράλληλα, υπογραμμίζουν τη σημασία της σαφούς και τεκμηριωμένης ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη και να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ