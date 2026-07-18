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Οι Rolling Stones ισοφάρισαν το ιστορικό ρεκόρ των Beatles με το νέο τους άλμπουμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το 25ο studio άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου με συμμετοχές από τον Πολ Μακάρντνεϊ, τον Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και τον ντράμερ Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chilly Peppers.

Οι Rolling Stones ⁠κατέκτησαν για 15η φορά την κορυφή του UK Official Albums Chart με το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ των Beatles.

Το 25ο studio άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου με συμμετοχές από τον Πολ Μακάρντνεϊ, τον Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure και τον ντράμερ Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chilly Peppers.

Περιλαμβάνει επίσης μια ειδική εμφάνιση του εκλιπόντος ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουάτς, από μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν από τον θάνατό του το 2021.

AΠΕ - ΜΠΕ

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