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Πορεία μνήμης 42 χιλιομέτρων για τους πεσόντες και αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Σύνδεσμος Ειδικών Δυνάμεων και Φίλων διανύει τη διαδρομή από την Εκκλησία Αγίου Αλεξάνδρου έως τον Τύμβο Μακεδονίτισσας, τιμώντας όσους υπερασπίστηκαν την Κύπρο το 1974.

Πορεία μνήμης μήκους 42 χιλιομέτρων πραγματοποιεί απόψε ο Σύνδεσμος Ειδικών Δυνάμεων και Φίλων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής για τους πεσόντες, τους αγνοουμένους και όλους όσοι αγωνίστηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Η πορεία ξεκινά στις 21:00 από την Εκκλησία Αγίου Αλεξάνδρου (Αγνοουμένων) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί στον Τύμβο Μακεδονίτισσας, μεταφέροντας το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της απόδοσης φόρου τιμής στις θυσίες εκείνων που υπερασπίστηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Συνδεδμος Ειδικών Δυνάμεων και Φίλων πραγματοποιεί πορεία μνήμης 42 χιλιομέτρων, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες που έπεσαν μαχόμενοι, στους αγνοουμένους και σε όλους όσοι υπερασπίστηκαν την Κύπρο κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Η πορεία θα ξεκινήσει από την Εκκλησία Αγίου Αλεξάνδρου (Αγνοουμένων) στις 21:00 και θα ολοκληρωθεί στον Τύμβο Μακεδονίτισσας με εκτιμώμενη ώρα τερματισμού στις 06:00 το πρωί, διανύοντας συνολικά 42 χιλιόμετρα.Πενήντα δύο χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή. 

Δεν περπατάμε μόνο για να θυμηθούμε το παρελθόν. Περπατάμε για να τιμήσουμε εκείνους που θυσιάστηκαν, να κρατήσουμε άσβεστη την ιστορική μνήμη και να μεταφέρουμε το μήνυμα στις επόμενες γενιές.

Η πληγή παραμένει. Η μνήμη οδηγεί.

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