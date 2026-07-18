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Ο Ματ Ντέιμον έλαβε από τον Μπεν Άφλεκ το τηλεφώνημα που «περίμενε 45 χρόνια»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι κριτικοί ήδη εκθειάζουν την ταινία, αλλά ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι των οποίων τις απόψεις για την «Οδύσσεια» τον ενδιαφέρει να μάθει.

Ο Ματ Ντέιμον μίλησε ανοιχτά για την αντίδραση του καλύτερού του φίλου, Μπεν Άφλεκ για την ερμηνεία του στην ταινία «Οδύσσεια», αποκαλύπτοντας ότι ο συμπρωταγωνιστής του στο «Good Will Hunting» του έκανε ένα κομπλιμέντο που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Βασισμένη στο ελληνικό έπος του Ομήρου, η ταινία «Οδύσσεια» είναι η πρόσφατη χολιγουντιανή επιτυχία του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, με τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ να συμμετέχουν στο υποστηρικτικό καστ.

Οι κριτικοί ήδη εκθειάζουν την ταινία, αλλά ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι των οποίων τις απόψεις για την «Οδύσσεια» τον ενδιαφέρει να μάθει.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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