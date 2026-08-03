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Αγωγή-μαμούθ κατά Netflix: Ζητούν 105 εκατ. δολάρια για χαμένο αντίγραφο ακυκλοφόρητης ταινίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, αναφέρει ότι ο βοηθός παραγωγός της ταινίας παρέδωσε αυτοπροσώπως μια μονάδα δίσκου με ένα μη κρυπτογραφημένο κύριο αντίγραφο της ταινίας, Fortitude, για να την παρακολουθήσει το Netflix ως πιθανός αγοραστής, λέγοντας στον υπάλληλο να διαγράψει τα αρχεία μετά την προβολή.

Εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών κατέθεσε αγωγή κατά του Netflix και διεκδικεί 105 εκατομμύρια δολάρια για απώλεια του κύριου αντιγράφου ακυκλοφόρητης ταινίας, κάτι που ισχυρίζεται ότι θα βλάψει τις εμπορικές της προοπτικές.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε περιφερειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, αναφέρει ότι ο βοηθός παραγωγός της ταινίας παρέδωσε αυτοπροσώπως μια μονάδα δίσκου με ένα μη κρυπτογραφημένο κύριο αντίγραφο της ταινίας, Fortitude, για να την παρακολουθήσει το Netflix ως πιθανός αγοραστής, λέγοντας στον υπάλληλο να διαγράψει τα αρχεία μετά την προβολή.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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