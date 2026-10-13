Η απίστευτη οδύσσεια του Καρλ Μπάσμπι: Περπάτησε 58.000 χιλιόμετρα σε 29 χώρες - Πέρασε ζούγκλες, πάγους και θάλασσες για να επιστρέψει σπίτι 28 χρόνια μετά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, ο Μπάσμπι επέστρεψε στην Αγγλία αφού διέσχισε κολυμπώντας τη Μάγχη, με στόχο να φτάσει με τα πόδια στη γενέτειρά του, το Χαλ, την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναχώρησε το 1998. Η επιστροφή του σηματοδοτεί το τέλος μιας αποστολής που υπολόγιζε αρχικά ότι θα διαρκούσε 12 χρόνια, αλλά παρατάθηκε εξαιτίας οικονομικών κρίσεων, της πανδημίας, πολέμων, περιορισμών στις βίζες και γραφειοκρατικών εμποδίων.

Ο πρώην στρατιωτικός ξεκίνησε από την Πούντα Αρένας της Χιλής, στο νοτιότερο άκρο της αμερικανικής ηπείρου, με σκοπό να διασχίσει την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη μέχρι να επιστρέψει στο Χαλ. Βασικός όρος της αποστολής του ήταν να μην χρησιμοποιήσει μεταφορικά μέσα για να προχωρήσει προς τον προορισμό του και να μην επιστρέψει στο σπίτι του προτού ολοκληρώσει τη διαδρομή με τα πόδια. Όταν αναγκαζόταν να διακόψει ή να παρακάμψει κάποιο τμήμα, επέστρεφε στο ακριβές σημείο όπου είχε σταματήσει.

Στα 28 χρόνια της περιπλάνησής του διένυσε περίπου 58.000 χιλιόμετρα, πέρασε από 29 χώρες και κατέγραψε σημαντικές πρωτιές. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην πρώτη επιτυχημένη διάσχιση του Βερίγγειου Πορθμού με τα πόδια από την Αλάσκα προς τη Ρωσία στη σύγχρονη εποχή, καθώς και στην κολυμβητική διάσχιση της Κασπίας Θάλασσας από το Καζακστάν στο Αζερμπαϊτζάν.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς κινδύνους. Στη Νότια Αμερική αντιμετώπισε ασθένειες και ακραίες συνθήκες, ενώ κατά τη διέλευσή του από τη ζούγκλα Ντάριεν, ανάμεσα στην Κολομβία και τον Παναμά, βρέθηκε αρκετές φορές υπό την απειλή όπλων. Στον Βερίγγειο Πορθμό, ο ίδιος και ο συνοδοιπόρος του, ο Γαλλοαμερικανός εξερευνητής Ντιμίτρι Κίφερ, κινδύνευσαν όταν ο πάγος υποχώρησε κάτω από τα έλκηθρα με τις προμήθειές τους. Παράλληλα, ήρθαν αντιμέτωποι με πολική αρκούδα, ενώ μετά την άφιξή τους στη Σιβηρία συνελήφθησαν ως ύποπτοι κατασκοπείας και τελικά απελάθηκαν στην Αλάσκα.

Σημαντικό μέρος της διαδρομής του καθορίστηκε και από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο Μπάσμπι αναγνωρίζει ότι η αποστολή του είχε προσωπικό κόστος, καθώς έμεινε μακριά από τον γιο του, Άνταμ, ο οποίος σήμερα είναι 36 ετών, ενώ δεν έχει ακόμη γνωρίσει τη 12χρονη εγγονή του. Παράλληλα, οι πολύχρονες απουσίες συνέβαλαν στο τέλος σημαντικών ερωτικών σχέσεων. Όπως παραδέχεται, η αποστολή βρισκόταν πάντα σε προτεραιότητα.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η εμπειρία του άλλαξε την αντίληψή του για την ανθρωπότητα. Όπως ανέφερε, η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που συνάντησε τον βοήθησε, προσφέροντάς του φαγητό, νερό, φιλοξενία και υποστήριξη. Η εμπειρία αυτή, όπως εξηγεί, ενίσχυσε την πίστη του στους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Τώρα, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στην καθημερινότητα, ο Μπάσμπι δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για το τέλος της αποστολής που καθόρισε τη ζωή του επί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Θα χρειαστεί να αναζητήσει εργασία και να προσαρμοστεί ξανά στη ζωή μακριά από τον δρόμο. Την ίδια ώρα, η πορεία του αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ντοκιμαντέρ του Γερμανού σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ, ενώ προγραμματίζεται και η έκδοση βιβλίου για την περιπέτειά του.

Παρά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ο ίδιος δεν κρύβει ότι δεν σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα στο Χαλ. Και, όπως ξεκαθαρίζει με χιούμορ, παρότι πέρασε 28 χρόνια περπατώντας, δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι του αρέσει το περπάτημα. Όπως είπε, αυτό που τον γοήτευε δεν ήταν τόσο η ίδια η δραστηριότητα, όσο η πρόκληση να φτάσει από το ένα σημείο στο άλλο.

Πηγή: Guardian.