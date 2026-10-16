Μαζωνάκης: Κοκαΐνη και επτά ακόμη ουσίες στο αίμα του – Τι αποκάλυψαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, από την ανάλυση προέκυψε η παρουσία ολανζαπίνης, αριπιπραζόλης, μιδαζολάμης, φλουμαζενίλης, λιδοκαΐνης, κοκαΐνης, βενζοϋλεκγονίνης και προποφόλης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο πραγματογνώμονας σε τρεις από τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν, την προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τη φλουμαζενίλη, εκτιμώντας ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνης.

Τι δήλωσε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας

Ο διευθυντής των εργαστηρίων DNAlogy, δρ Γιώργος Φιτσιάλος, ανέφερε στο protothema.gr ότι εξετάστηκε ένα ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα ουσιών, με τα ευρήματα να επικεντρώνονται κυρίως σε τρία φαρμακευτικά σκευάσματα.

«έγινε ένας πλήρης τοξικολογικός έλεγχος 1.600 ουσιών. Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου είναι η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη. Τα τρία ευρήματα μας περιγράφουν με μεγάλη ασφάλεια το τι συνέβη εκείνη την ημέρα στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι».

Ποιες είναι οι οκτώ ουσίες που εντοπίστηκαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν και οι βασικές φαρμακολογικές τους ιδιότητες είναι οι ακόλουθες:

- Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

- Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, επίσης με χρήση στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

- Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, που χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

- Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

- Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

- Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

- Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην ουσία.

- Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Αναμένονται τα αποτελέσματα από το ΑΠΘ

Τα ευρήματα προέρχονται από τις αναλύσεις του πραγματογνώμονα που όρισε η οικογένεια του τραγουδιστή και δεν αποτελούν ακόμη τα τελικά αποτελέσματα της επίσημης εργαστηριακής διερεύνησης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων από τα εργαστήρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία αναμένεται να προσθέσουν νέα στοιχεία στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.