Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκαν δύο φιαλίδια με αντίδοτο στο ιατρείο της Καρνεάδου – Η ίδια ουσία είχε ανιχνευθεί στο αίμα του (φωτογραφία)

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το οποίο δημοσιοποιεί και φωτογραφία των κατασχεθέντων φιαλιδίων, πρόκειται για δύο συσκευασίες Demoxate, που περιέχουν τη δραστική ουσία φλουμαζενίλη.

Πηγή: iefimerida.gr

Η συγκεκριμένη ουσία συγκαταλέγεται στις οκτώ που εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή, σύμφωνα με την τοξικολογική ανάλυση που διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Η παρουσία του φαρμάκου στο ιατρείο αποτελεί νέο στοιχείο της έρευνας, χωρίς ωστόσο η κατάσχεση των φιαλιδίων να αποδεικνύει από μόνη της εάν και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν στον τραγουδιστή.

Η αιφνιδιαστική έρευνα στο ιατρείο

Η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μετά από ισχυρισμούς εργαζομένων του ιατρείου της Ιωάννας Γάκα σε τηλεοπτική εκπομπή.

Οι εργαζόμενοι είχαν αναφέρει ότι στον χώρο εξακολουθούσαν να βρίσκονται η κουβέρτα με την οποία είχε σκεπαστεί ο τραγουδιστής, καθώς και άλλα αντικείμενα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν τα δύο φιαλίδια Demoxate, τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι τρεις ουσίες στο επίκεντρο της έρευνας

Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διαδικασία της καταστολής στο ιατρείο και στον ενδεχόμενο ρόλο τους στην κατάρρευση και στον θάνατό του.

Τρεις ουσίες βρίσκονται στο επίκεντρο:

- Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, που χρησιμοποιείται για καταστολή και αναισθησία.

- Φλουμαζενίλη: Φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη.

- Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο χρησιμοποιείται για καταστολή και γενική αναισθησία.

Η έρευνα για τις συγκεκριμένες ουσίες συνδέεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, καθώς και με την κατάθεση αναισθησιολόγου, από την οποία είχαν ζητηθεί τηλεφωνικά οδηγίες όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργήθηκαν για λογαριασμό της οικογένειας επιβεβαιώνουν την παρουσία των τριών ουσιών στα δείγματα που εξετάστηκαν.

Φιτσιάλος: Ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης ενισχύει την καταστολή

Στη σημασία των τοξικολογικών ευρημάτων αναφέρθηκε ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, τόσο η προποφόλη όσο και η μιδαζολάμη διαθέτουν ισχυρή κατασταλτική δράση, ενώ η συνδυασμένη χορήγησή τους μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το συνολικό αποτέλεσμα.

Καθοριστική σημασία για την αξιολόγηση των ευρημάτων έχουν οι ποσότητες που χορηγήθηκαν, ο τρόπος χορήγησης και η κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Ο κ. Φιτσιάλος διευκρίνισε ότι οι ουσίες έχουν ποσοτικοποιηθεί στα δείγματα που εξετάστηκαν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για μεταθανάτια δείγματα και ότι οι συγκεντρώσεις τους απαιτούν προσεκτική επιστημονική ερμηνεία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που διατύπωσε, τα ευρήματα παραπέμπουν σε σενάριο κατά το οποίο, μετά τη χορήγηση κατασταλτικών ουσιών, ο τραγουδιστής κατέρρευσε και ακολούθησε προσπάθεια αναστροφής της καταστολής με αντίδοτο, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας υποστήριξε επίσης ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσπάθεια διάσωσης του τραγουδιστή.

Πρόκειται για την εκτίμηση του πραγματογνώμονα, ενώ η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και ο μηχανισμός θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Λέων: Καθοριστική η έγκαιρη κλήση του ΕΚΑΒ

Στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε στις ενέργειες που θα έπρεπε να είχαν γίνει σε περίπτωση κατάρρευσης ασθενούς έπειτα από τη χορήγηση ισχυρών κατασταλτικών φαρμάκων.

Όπως υποστήριξε, θα έπρεπε να είχε ειδοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ, με πλήρη ενημέρωση των διασωστών για τις ουσίες που είχαν χορηγηθεί και τις παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί.

Κατά τον ίδιο, η έγκαιρη κλήση του ΕΚΑΒ, με αναφορά στη χορήγηση των φαρμάκων και σε ενδεχόμενη αποτυχημένη προσπάθεια αναστροφής της καταστολής, θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ο κ. Λέων επισήμανε ακόμη ότι η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο και ότι η αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών απαιτεί άμεση υποστηρικτική φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναπνευστική υποστήριξη και στην παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών.

Αναμένονται τα τελικά τοξικολογικά και ιστολογικά αποτελέσματα

Καθοριστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, με την πλήρη ποσοτικοποίηση των ουσιών που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε συνδυασμό με τις ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση του μηχανισμού θανάτου του τραγουδιστή και στην αξιολόγηση του ρόλου που ενδεχομένως διαδραμάτισαν τα φάρμακα που χορηγήθηκαν.

Πηγή: iefimerida.gr