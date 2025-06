Ο Άνταμ Σάντλερ ξεκινά stand up περιοδεία με τίτλο «Adam Sandler: You're My Best Friend».

Με τον ρόλο του κωμικού αυτή τη φορά, ο Σάντλερ επιστρέφει στο stand up και ετοιμάζεται για μια εκτεταμένη περιοδεία, που θα περιλαμβάνει 30 παραστάσεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής.

Η πρώτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου στο Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα και στη συνέχεια, θα ταξιδέψει σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Σικάγο, η Ινδιανάπολη, η Ομάχα, το Σιάτλ, η Ουάσινγκτον και το Πόρτλαντ. Οι δύο τελευταίες παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Fontainebleau του Λας Βέγκας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε χθες μέσω του Ticketmaster.

Η νέα περιοδεία, που υποστηρίζεται από τη Live Nation, ακολουθεί τις sold-out εμφανίσεις του, το 2022 και το 2023, σύμφωνα με το Deadline.

Εκτός από την περιοδεία, ο Άνταμ Σάντλερ θα πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο σίκουελ «Happy Gilmore 2» - μια επιστροφή που πολλοί φαν του περίμεναν. Το σίκουελ θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Ιουλίου. Όσο για τη μεγάλη οθόνη, το κοινό θα τον δει στη νέα ταινία του Νόα Μπόμπακ «Jay Kelly». Συμπρωταγωνιστεί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα, στις 5 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ