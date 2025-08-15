Κουρεμένοι: Ευχαριστίες για εκταμιεύσεις, το τρένο ξεκίνησε

Ευχαριστίες εκφράζουν οι κουρεμένοι καταθέτες και κάτοχοι αξιογράφων που μετά από 13 χρόνια, ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις ποσών για τα χρήματα που χάθηκαν το 2013 εν μια νυχτί.

Όπως τονίζουν, οι εκταμιεύσεις έγιναν κατορθωτές εντός Αυγούστου χάρη στην προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ευχαριστώντας παράλληλα το ΥΠΟΙΚ που εργάζεται πυρετωδώς για επίσπευση των πληρωμών.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ξεκινήσει η εκταμίευση από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης με μεταφορές ποσών αναπλήρωσης στα πρώτα 200 άτομα.

«Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που ενεπλάκη προσωπικά όπως επίσης και το Υπουργείο Οικονομικών που εργάζεται πυρετωδώς για επίσπευση πληρωμής των δικαιούχων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ).

«Η σειρά εκταμίευσης είναι σύμφωνα με την σειρά επαλήθευσης που έχουμε κάνει τον Ιούνιο. Καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε αιτητής θα ήθελε να ξέρει πότε θα εισπράξει. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να την δώσει κανείς. Για αυτό παρακαλούμε όπως αποφεύγετε να τηλεφωνείτε είτε στον ΣΥΚΑΛΑ είτε στο Υπουργείο Οικονομικών με τέτοια ερωτήματα», προστίθεται.

«Το τρένο ξεκίνησε. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Με αυτή την εξέλιξη διαψεύδονται και οι Κασσάνδρες που ανακοίνωσαν ότι η εκταμίευση θα καθυστερήσει για κάποιους μήνες», προσθέτει.

Απόδοση δικαιοσύνης με επιστροφή κλοπιαίων

«Το τρένο ξεκίνησε..καλή αρχή ! Ευχαριστούμε όσους από τη πρώτη μέρα ήσαν δίπλα μας. Όσους στη πορεία έστω αργοπορημένα πίστεψαν στον αγώνα μας και ενσωματώθηκαν μαζί μας και αγωνίστηκαν μέχρι τέλος για να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Επιτέλους άρχισε η απόδοση δικαιοσύνης επιστρέφοντας πίσω τα κλοπιμαία μιας άρτιας οργανωμένης ληστείας από τους γνωστούς ενόχους», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, Σταύρος Γιαλλουρίδης.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γιαλλουρίδης έκανε αναφορά σε «σύστημα αλληλοκάλυψης που βρίσκεται στο απυρόβλητο γιατί απλά ο λαός έμαθε να υποκλίνεται στη σήψη και διαφθορά».

«Με σύμμαχο τη συνείδηση μας τα καταφέραμε ! Δε φοβηθήκαμε, γιατί στο φόβο σου ποντάρουν», τόνισε.

«Με πίστη και επιμονή όρθιοι πάντα δε τα παρατήσαμε. Δεν μας γονάτισαν», πρόσθεσε .

«Η ιστορία έχει καταγράψει αυτό τον έντονο αγώνα που δώσαμε με χρυσά γράμματα.Η αξιοπρέπεια μας η αντίδραση και δράση μας γέννησε την ελπίδα και έφερε το φως πνίγοντας το σκοτάδι», υπογράμμισε.

Τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη

Σε νέα ανάρτησή του ο κ. Γιαλλουρίδης ανέφερε ότι «μετά από προσωπικό τηλεφώνημα που πήρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, νιώθω έντονα την υποχρέωση μου να τον ευχαριστήσω γιατί μετά από προσωπική του παρέμβαση άρχισε η εκταμίευση».

«Όπως προεκλογικά με εντιμότητα σου υποσχέθηκα ότι θα αποκαταστήσω αυτή την τεράστια αδικία, τώρα σε παίρνω τηλέφωνο να σου πω ότι, σήμερα υλοποιώ τη δέσμευση μου», ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Χριστοδουλίδης, όπως το μεταφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΚΑΤΑ.

