Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, και για τον παππού του, Λάμπρο Κωνσταντάρα

Συγκλονισμένος είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας από την απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γιος του γνωστού δημοσιογράφου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών λόγω προβλημάτων υγείας, τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Λίγες ώρες μετά, ο ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία του Δημήτρη Κωνσταντάρα στην οποία τον βλέπουμε σε νεαρή ηλικία δίπλα στον αξέχαστο πατέρα του, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

"Τώρα πάλι μαζί❤️ 1913-1985, 1946-2025" έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

