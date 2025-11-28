Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμπλοκές οπαδών στη Λεμεσό - Γης μαδιάμ στο σωματείο του Απόλλωνα (φώτος)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό, στην οδό Μεσολογγίου (κάθετη Γλαδστωνος) έξω από το σωματείο του Απόλλωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε συμπλοκή οπαδών αντίπαλων ομάδων, με αρκετές υλικές ζημιές, χωρίς όμως κάποιο σοβαρό τραυματισμό να έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Στη σκηνή έφτασαν επίσης ασθενοφόρο και πυροσβεστικό όχημα.

Υπάρχουν ζημιές στο σωματείο του Απόλλωνα καθώς και σε 10 τουλάχιστον οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο ακριβώς έξω, κυρίως με σπάσιμο τζαμιών. Έχουν καεί επίσης καλάθοι σκουπιδιών.

Στη σκηνή κλήθηκε η Αστυνομία που ήδη διεξάγει εξετάσεις και λαμβάνει καταθέσεις, ενώ γίνονται έρευνες και για εντοπισμό των δραστών. Η σκηνή έχει αποκλειστεί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμπλοκές σώμα με σώμα.


