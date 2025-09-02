Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Buzzlife

Σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο διευθύνων σύμβουλος της κρίθηκε ότι παραβίασε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας

Στην απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου της, Λοράν Φρέις, προχώρησε η Nestle μετά από έρευνα για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του καθώς κρίθηκε ότι ο CEO της εταιρείας παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι η αποχώρηση του Φρέις μετά από 40 χρόνια στην εταιρεία ακολούθησε έρευνα που εποπτεύθηκε από τον πρόεδρο της, Πολ Μπάλκ και τον ανεξάρτητο διευθυντή, Πάμπλο Ίσλα, με την συνδρομή εξωτερικού συμβούλου, σχετικά με τη σχέση με μια άμεση υφιστάμενη που παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

«Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν τα ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Λορέν για τα χρόνια υπηρεσίας του» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Nestle.

Τη θέση του θα καλύψει ο Φιλίπ Ναβρατίλ καθώς «αναγνωρίζεται για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με ένα συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς στυλ διαχείρισης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας. Δεν αλλάζουμε πορεία στη στρατηγική μας και δεν θα χάσουμε το ρυθμό μας στην απόδοση».

protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited