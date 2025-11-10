Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πατάτες τηγανητές στο air fryer

Χωρίς τύψεις και ενοχές, με τεράστια ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου!

Μια από τις πρώτες συνταγές που μας έρχεται στο μυαλό να απολαύσουμε υγιεινά στο air fryer, είναι φυσικά οι πατάτες τηγανητές! Χωρίς τύψεις και ενοχές, με τεράστια ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου, ο chef Γιώργος Τσούλης μας ετοιμάζει τραγανές πατάτες τηγανητές, χωρίς τηγάνι!

Υλικά

  • 3 μεσαίες πατάτες, κομμένες σε στικς
  • 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Για το πασπάλισμα

  • Αλάτι
  • Ρίγανη
  • Πάπρικα, καπνιστή

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C.

2 Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις πατάτες με το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

3 Ψήνουμε πατάτες στο air fryer για 18 λεπτά, ανακατεύοντας ανά 5 λεπτά.

4 Μεταφέρουμε τις πατάτες σε ένα βαθύ πιάτο και πασπαλίζουμε με το αλάτι, το πιπέρι, την πάπρικα και σερβίρουμε.

