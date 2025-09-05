5 πράγματα που πρέπει απαραίτητα να ξέρετε για τους καβγάδες ανάμεσα στις γάτες

Οι γάτες, όπως γνωρίζουμε είναι σαρκοφάγα ζώα, γουργουρίζουν από χαρά -και όχι μόνο-, περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στην αγκαλιά του Μορφέα, θέλουν να κάνουν τα δικά τους, έχουν τις απαιτήσεις τους και άλλα. Και συχνά πυκνά τους αρέσει να τσακώνονται και μεταξύ τους. Και αυτό γιατί πρόκειται για ζώα εδαφικά. Έτοιμα ανά πάσα στιγμή να προστατέψουν την επικράτειά τους. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις γάτες που ζουν έξω αλλά σε όλες.

Γατοκαβγάδες λοιπόν. Ας δούμε 5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για αυτούς.

1. Οι γάτες δεν είναι ζώα αγέλης

Οι γάτες δεν είναι ζώα αγέλης. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε για να μπορέσετε να τις χειριστείτε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να μειώσουμε τις πιθανότητες να μπλεχτούν σε καβγά είναι να τους έχουμε τα δικά τους πράγματα. Αυτό σημαίνει τη δική τους αμμολεκάνη, ξεχωριστά μπολ για φαγητό και νερό, τα δικά τους παιχνίδια και το δικό τους κρεβάτι. Το μοίρασμα είναι φροντίδα, αλλά όχι στα μάτια των αιλουροειδών!

Αν τώρα φέρετε σπίτι μια νέα γάτα, να θυμάστε ότι στις γάτες δεν αρέσουν οι αλλαγές. Αυτό λοιπόν το νέο και άγνωστο αιλουροειδές βρίσκεται ξαφνικά στην ιερή τους ζώνη. Για αυτό μην εκπλαγείτε αν υπάρξει καβγάς μεταξύ τους. Έχετε υπομονή και μην πιέζετε τις καταστάσεις. Μη βιάζεστε να τα βρουν αμέσως. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει σύντομα αλλά μπορεί και να πάρει χρόνο. Σεβαστείτε το πώς νιώθουν οι γάτες που ήδη βρίσκονται στο σπίτι αλλά και το πώς νιώθει το νέο μέλος που μπαίνει σε ένα χώρο που δεν είναι και πολύ ευπρόσδεκτο.

Να θυμάστε ότι η πρώτη συνάντηση είναι μια ριψοκίνδυνη κίνηση. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζουμε τις σκέψεις που θα περάσουν από το γατίσιο μυαλό τους, οπότε είναι καλύτερο να υποθέσουμε το χειρότερο- για να το προλάβουμε- και να ελπίζουμε για το καλύτερο. Από την άλλη, οι γάτες που είναι καλά κοινωνικοποιημένες θα είναι πιθανότατα πιο φιλικές από εκείνες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με πολλές άλλες γάτες.

2. Δεν τρέχουμε χωρίς σκέψη να τις χωρίσουμε

Παρόλο που μπορεί να θέλετε να παρέμβετε και να χωρίσετε τις γάτες μεταξύ τους κατά τη διάρκεια ενός γατοκαβγά, αυτό είναι επικίνδυνο και δεν συνιστάται. Αντιθέτως, δράστε γρήγορα και βρείτε έναν τρόπο να τους αποσπάσετε την προσοχή. Αυτό μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, λιχουδιές ή κάτι άλλο που τους αρέσει. Ή κάντε κάποιον θόρυβο που θα τραβήξει την προσοχή τους.

Αν προσπαθήσετε να τις χωρίσετε με τα χέρια σας την ώρα του καβγά, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βρεθείτε τραυματισμένοι. Ακόμα και η συνήθως γλυκιά και ευγενική γάτα σας μπορεί να σας χτυπήσει χωρίς να καταλάβει τι ή ποιον χτυπάει. Αν τυχαίνει να έχετε ένα μαξιλάρι πρόχειρο, πετάξτε το πάνω τους για να διακόψετε τον καυγά, καθώς αυτό το μαλακό αντικείμενο δεν θα τις βλάψει.

3. Διαφορές μεταξύ σκληρού παιχνιδιού και της επιθετικότητας

Ορισμένες γάτες απολαμβάνουν να παίζουν σκληρά με άλλες γάτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι “τσακώνονται” με την κυριολεκτική έννοια. Και υπάρχουν μερικές γάτες που είναι από τη φύση τους πιο επιθετικές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους, αν το καλοσκεφτείτε. Μια γάτα μπορεί να έχει την ανάγκη να εκδηλώσει την επιθετικότητά της με το να τσακώνεται με τις άλλες γάτες που ζει μαζί τους ή να θελήσει να προκαλέσει καυγά με μια ξένη γάτα.

Είναι αλήθεια ότι οι αρσενικές γάτες είναι συνήθως πιο επιθετικές από τις θηλυκές, και ακόμη περισσότερο αν δεν έχουν στειρωθεί. Αυτές οι εκ φύσεως επιθετικές γάτες μπορεί να έχουν την τάση να τα βάζουν με θηλυκές γάτες.

Η στείρωση μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιθετικότητα στις γάτες καθώς η συμπεριφορά ενός μη στειρωμένου κατοικίδιου επηρεάζει αρνητικά και τα άλλα κατοικίδιά σας. Αυτός, μεταξύ άλλων, είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει πάντα να στειρώνετε τη γάτα σας.

4. Οι γάτες προστατεύουν την επικράτειά τους

Τα υπάρχοντα της γάτας σας, είτε πρόκειται για το χώρο της είτε για τα παιχνίδια της, είναι πολύτιμα για αυτήν. Αν την αφήνετε να κάνει βόλτες σε εξωτερικούς χώρους και περιπλανηθεί εκτός της καθορισμένης επικράτειάς της, μπορεί να δεχτεί επίθεση από μια άλλη γάτα που υπερασπίζεται το χώρο της. Εκεί ο τσακωμός είναι αναπόφευκτος. Η καλύτερη λύση για να αποφύγετε την επίθεση άλλων γατών στη γάτα σας είναι να την κρατάτε αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Το να την αφήνετε δε να κυκλοφορεί σε εξωτερικούς χώρους μόλις πέσει ο ήλιος, αυξάνει τον κίνδυνο να δεχτεί επίθεση από μια επιθετική και υπερβολικά εδαφική γάτα.

5. Οι συνεχείς τσακωμοί μπορεί να κρύβουν προβλήματα υγείας

Οι ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά της γάτας σας είναι πάντα λόγος ανησυχίας για κάθε κηδεμόνα. Η επιθετικότητα δεν είναι κάτι που συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η γλυκιά σας γατούλα συμπεριφέρεται ξαφνικά επιθετικά. Εάν διαπιστώσετε ότι η γάτα σας μπλέκεται συχνά σε τσακωμούς, είναι σημαντικό να ζητήσετε τη συμβουλή του κτηνιάτρου σας. Θα συζητήσετε μαζί του αυτή την ξαφνική αλλαγή της συμπεριφοράς της και εκείνος θα την εξετάσει διεξοδικά για να εκτιμήσει τυχόν πιθανές ιατρικές καταστάσεις. Πολλά προβλήματα υγείας μπορούν να κάνουν επιθετική μια γάτα και να τα βάλει με άλλες γάτες- ακόμα και με εσάς.

Ο πόνος είναι κάτι βασικό. Μια γάτα που νιώθει πόνο είναι πιθανό να συμπεριφέρεται επιθετικά ως μέσο αντιμετώπισης αυτού του πόνου. Εσείς από την πλευρά σας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τη μαλώσετε για αυτό.

Είναι στο χέρι σας, λοιπόν, να ανακαλύψετε τι είναι αυτό που ταλαιπωρεί τον αιλουροειδή φίλο σας. Όσο πιο γρήγορα καταλάβετε γιατί η γάτα σας φέρεται επιθετικά και εμπλέκεται σε γατομαχίες, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσετε να την επαναφέρετε στον παλιό της εαυτό.

