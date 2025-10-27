Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κριτσίνια καρότου

Γεύση για κάθε στιγμή της ημέρας, πανεύκολα και χειροποίητα.

Με ελάχιστα απλά υλικά που πάντα έχουμε στην κουζίνα, ετοιμάζουμε τα πιο υγιεινά και νόστιμα κριτσίνια καρότου! Γεύση για κάθε στιγμή της ημέρας, πανεύκολα και χειροποίητα, δια χειρός chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

160 γρ. καρότο, κομμένο σε μικρές ροδέλες

3 γρ. αλάτι

60 ml ελαιόλαδο180 γρ.

αλεύρι, γ.ο.χ.

Εκτέλεση

1 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

2 Στο πολυκοπτικό χτυπάμε το καρότο μαζί με το αλάτι και το ελαιόλαδο μέχρι να έχουμε έναν λείο πουρέ.

3 Μεταφέρουμε τον πουρέ σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να δημιουργήσουμε μια μαλακή ζύμη.

4 Παίρνουμε μικρά κομμάτια ζύμης, πλάθουμε σε μπαστουνάκια και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί φούρνου, στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα.

5 Ψήνουμε στον φούρνο για 25 με 30 λεπτά, και όταν είναι έτοιμα, αφήνουμε να κρυώσουν καλά πριν σερβίρουμε.

 

