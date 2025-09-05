Βόλτα του σκύλου: Τα 5 είδη που χρειάζεται για να είναι υγιής και χαρούμενος

Η βόλτα του σκύλου είναι από τις πιο σημαντικές ανάγκες του, αλλά και η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν κηδεμόνα. Είναι μια καθημερινή δέσμευση για την οποία απαιτούνται χρόνος, διάθεση και συνέπεια, η οποία διαρκεί όσο και η ζωή του τετράποδου φίλου σας. Μπορεί πριν αποκτήσετε ένα κατοικίδιο να ονειρεύεστε βόλτες στην παραλία, το πάρκο, αλλά και σε ορεινά μονοπάτια, η καθημερινότητα όμως μπορεί να είναι διαφορετική.

H κούραση από τη δουλειά, η πίεση του χρόνου, η κακή διάθεση, οι υποχρεώσεις, είναι μερικοί από τους λόγους που κάνουν έναν κηδεμόνα να στερεί στο σκύλο τον χρόνο της βόλτας. Για να μπορέσετε να είστε συνεπείς, θα πρέπει να κατανοήσετε τις ανάγκες του τετράποδου φίλου σας, ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή και την προσωπικότητά του.

Παρατηρώντας τη συμπεριφορά του σκύλου, αποκτώντας εμπειρία με διάφορες φυλές, αλλά και ρωτώντας έναν εκπαιδευτή, θα συνειδητοποιήσετε πως υπάρχουν πολλά είδη βόλτας που χρειάζεται το ζώο σας. Αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του. Ορισμένοι από εσάς, ίσως να αρχίσετε να αγχώνεστε για το αν θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε όλα αυτά τα είδη βόλτας, τη στιγμή που για κάποιους οι 3 βόλτες τη μέρα βγαίνουν δύσκολα.

Δείτε ποια είναι αναλυτικά και ίσως διαπιστώσετε πως κάποια από αυτά τα κάνετε ήδη, χωρίς να το γνωρίζετε:

1. Βόλτα για τουαλέτα: Απαραίτητη, όσες φορές μπορείτε. Ειδικά την περίοδο που γίνεται η μετάβαση τού να κάνει τις ανάγκες από την πάνα στο εξωτερικό περιβάλλον, θα πρέπει να είστε αποφασισμένοι να μάθει το έξω. Είναι από τις πιο thank me later κινήσεις που θα κάνετε, καθώς και το σπίτι θα είναι καθαρό και ο σκύλος θα έχει ρουτίνα. Ακόμη και όταν μεγαλώσει, όπου η ακράτεια είναι ένα σύνηθες πρόβλημα στα ηλικιωμένα κατοικίδια, θα πρέπει πάλι να είστε συνοδοιπόροι του με σύντομα toilet breaks.

2. Βόλτα για εκπαίδευση: Αν έχετε αυλή ή πυλωτή στην οποία μπορεί να κινηθεί άνετα, μπορείτε να κατέβετε για 5-10 λεπτά κάτω και να κάνετε εξάσκηση ή να του μάθετε νέες εντολές. Αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, μπορείτε να κάνετε τη συνηθισμένη ρουτίνα σας, αρκεί να έχει ήδη βγει νωρίτερα για τουαλέτα και εκτόνωση. Θέλουμε σε αυτή τη βόλτα να είναι προσηλωμένος σε αυτά που έχετε να του μάθετε. Το “stop”, το “μη” -για να μην τρώει από το δρόμο-, ακόμα και να μην σας τραβάει, μπορείτε να τα δουλέψετε με το pet σας με σύντομα μαθήματα 2-3 φορές την εβδομάδα. Μην ξεχάσετε τις λιχουδιές.

3. Βόλτα για εκτόνωση: Χρειάζεται απαραιτήτως μια τέτοιου είδους βόλτα ο σκύλος σας, ειδικά αν ανήκει σε φυλή που αγαπάει τις μυρωδιές, όπως τα κυνηγόσκυλα. Ιδανικά θα πρέπει να είναι πάνω από 30 λεπτά, έτσι ώστε να μπορέσει να εκτονωθεί πνευματικά, μυρίζοντας και εξερευνώντας το περιβάλλον. Αν υπάρχει η δυνατότητα, κάντε αυτή τη βόλτα σε ένα καινούριο μέρος ή κάπου που πάτε σπάνια. Αυτός ο τύπος βόλτας είναι γνωστός και ως σαφάρι όσφρησης και είναι η κατάλληλη άσκηση για την περίεργη μύτη του τετράποδου φίλου σας. Όσοι ζείτε στην επαρχία ή στα προάστια μεγάλων πόλεων είστε πιο τυχεροί στις επιλογές.

4. Χαλαρή βόλτα: Αυτή μπορεί να συνδυαστεί με τη βόλτα για τουαλέτα. Τις μέρες που έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μην κατεβάσετε τον σκύλο 10 λεπτά κάτω για τουαλέτα, αλλά κάντε ένα γύρο στο τετράγωνο ή περπατήστε στον κοντινό πεζόδρομο. Είναι η κατάλληλη βόλτα για να κοινωνικοποιηθεί με άλλα ζώα, με ανθρώπους και θορύβους, έτσι ώστε να μην γαβγίζει και να μη φοβάται όταν συναντάται με κάτι από αυτά. Η προσαρμογή στο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να γίνεται από τους πρώτους μήνες της ζωής του, έτσι ώστε ο σκύλος να είναι κοινωνικοποιημένος εντός και εκτός σπιτιού. Αν στη γειτονιά σας υπάρχει πάρκο σκύλων, όπου μπορεί να μείνει χωρίς λουρί, είναι καλή ευκαιρία, να παίξει ελεύθερα με άλλους σκύλους. Θα πρέπει πάντα να είναι υπό την επίβλεψή σας, έτσι ώστε να τον προστατεύσετε σε περίπτωση καβγά ή τραυματισμού.

5. Βόλτα στο αυτοκίνητο για να πάτε σε κάποια δουλειά: Αυτές μπορεί να είναι οι αναπόφευκτες επισκέψεις στον κτηνίατρο, τον εκπαιδευτή και τον dog groomer ή κάποιες περιπτώσεις που τον παίρνετε μαζί σε δραστηριότητες, όπως μια καφετέρια ή ένα εμπορικό κατάστημα. Μπορεί ακόμα να είναι και το ταξίδι στο εξοχικό ή στις διακοπές. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να γίνει το ταξίδι ασφαλές για το τετράποδό σας, ξεκινώντας με ένα κλουβί μεταφοράς και τη ζώνη ασφαλείας.

Αν ο σκύλος δεν θέλει να βγει βόλτα ή σας τραβάει για να γυρίσετε σπίτι, ίσως να έχει κουραστεί ή να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν είναι κάτι που δεν συνέβη μια φορά, αλλά πιο τακτικά, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας για να αποκλείσετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

topetmou.gr