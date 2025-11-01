Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε 31χρονο για την υπόθεση φόνου του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό

Φέρεται να είχε ρόλο στη διαφυγή των δύο Γεωργιανών που συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

 

Σε νέα σύλληψη για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους προχώρησε η Αστυνομία σήμερα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη 31χρονος ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο στη διαφυγή των δύο Γεωργιανών που συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη δύο 28χρονοι από την Γεωργία, οι οποίοι παρουσιάστηκαν το πρωί της Παρασκευής ενώπιον του Εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη για τη διαδικασία έκδοσής τους στην Κύπρο, χωρίς να φέρουν ένσταση.

Οι δύο 28χρονοι επιβεβαιώνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου δολοφονίας του Δημοσθένους, χωρίς όμως να κλειδώνει, ότι έχει εντοπίσει ο εκτελεστής, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες τις ελληνικές αρχές.

Ο 31χρονος που συνελήφθη σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Κυριακή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

