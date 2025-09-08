Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη Γάλλου ποδηλάτη στη Ρωσία: Κατηγορείται για παράνομη διέλευση συνόρων ενώ προσπαθούσε να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Σοφιάν Σεχιλί συνελήφθη στο Βλαδιβοστόκ, στο τέλος του σχεδίου του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ποδηλατική διάσχιση της Ευρασίας.

Ένας Γάλλος υπήκοος συνελήφθη στη Ρωσία και κρίθηκε προφυλακιστέος. 

«Λάβαμε ενημέρωση για τη σύλληψη και την προφυλάκιση ενός υπηκόου μας στη Ρωσία, στην περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής», ανέφεραν διπλωματικές πηγές, αρνούμενες να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή τις συνθήκες της σύλληψής του.

Οι πηγές αρνήθηκαν επίσης να δώσουν την ταυτότητα του υπηκόου.

Σύμφωνα με την Le Monde, πρόκειται για 44χρονο Γάλλο ποδηλάτη δρόμων αντοχής. «Ο Σοφιάν Σεχιλί (...) συνελήφθη στο Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική Άπω Ανατολή, στο τέλος του σχεδίου του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ποδηλατική διάσχιση της Ευρασίας, μια διαδρομή που συνδέει τη Λισαβόνα με το Βλαδιβοστόκ», έγραψε η γαλλική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο 44χρονος θα «κατηγορηθεί για παράνομη διέλευση των συνόρων». 

«Το Γενικό Προξενείο μας στη Μόσχα επικοινώνησε με τις ρωσικές αρχές και ζήτησε προξενική προστασία», τόνισαν πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Σεχιλί, ο οποίος αναχώρησε από την πορτογαλική πρωτεύουσα την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με την L'Equipe, δήλωσε στον λογαριασμό του στο Instagram ότι είχε κολλήσει στα σινο-ρωσικά σύνορα αφού προσπάθησε δύο φορές να εισέλθει σε ρωσικό έδαφος.

Πρώην εργαζόμενος στο περιοδικό Telerama, ο Σοφιάν Σεχιλί ειδικεύεται στην ποδηλασία υπεραποστάσεων, η οποία περιλαμβάνει αγώνες που εκτείνονται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα.

Στην ιστοσελίδα του, ισχυρίζεται ότι έχει κερδίσει 11 από τους περισσότερους από 25 αγώνες στους οποίους έχει συμμετάσχει από το 2016. Το 2017 ταξίδεψε από το Παρίσι στην Ταϊβάν διανύοντας 16.000 χλμ μέσα σε τρεις μήνες.

Πηγή: protothema.gr

