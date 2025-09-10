«Πρέσβεις Τουρισμού Αγίας Νάπας» ανακηρύχθηκαν πέντε Βρετανοί και δύο Ελβετίδες

Επτά νέοι «Πρέσβεις Τουρισμού», πέντε από τη Βρετανία και δύο από την Ελβετία, προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των τιμώμενων τακτικών επισκεπτών της Αγίας Νάπας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι οι νέοι Πρεσβευτές του Τουρισμού είναι οι Βρετανοί Paul Johnson, με 61 επισκέψεις, Michael και Vivien Pratt με 30 επισκέψεις και Brian και Julie Graigs με 22 επισκέψεις. Ακόμα την τιμητική διάκριση του Δήμου παρέλαβαν οι Salome Liliane Aebischer και Brigitte Ursula Aebischer – Burckhardt από την Ελβετία, με 25 επισκέψεις η καθεμία.

Την απονομή των αναμνηστικών πλακετών και του εμβλήματος του «Πρέσβη Τουρισμού» πραγματοποίησε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Νάπας Αντώνης Χρίστου, «τιμώντας με τον τρόπο αυτόν την πολυετή και συνεχή παρουσία των επισκεπτών στην πόλη».

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χρίστου εξέφρασε τις «θερμές του ευχαριστίες προς τους τιμώμενους, σημείωσε πως η συχνή και επαναλαμβανόμενη παρουσία τους στην Αγία Νάπα αποδεικνύει τη βαθιά τους αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του και τόνισε πως αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της Αγίας Νάπας στις πατρίδες τους».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «με την ανακήρυξή τους σε "Πρέσβεις Τουρισμού" τα επτά πρόσωπα δεν θεωρούνται πλέον απλοί επισκέπτες, αλλά τιμητικά δημότες και μέλη της μεγάλης οικογένειας της πόλης».

Σημειώνεται ότι «οι τιμώμενοι εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για την ιδιαίτερη τιμή να ανακηρυχθούν «Πρέσβεις Τουρισμού» και ανέφεραν πως θα συνεχίσουν να επισκέπτονται την Αγία Νάπα για πολλά ακόμη χρόνια».

Πηγή: ΚΥΠΕ