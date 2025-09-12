Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Christy» με τη Σίντνεϊ Σουίνι (βίντεο)

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Christy» δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τη συγκλονιστική μεταμόρφωση της Σίντνεϊ Σουίνι.

Η δύο φορές υποψήφια για Emmy ηθοποιός ενσαρκώνει τη πρωτοπόρο της γυναικείας πυγμαχίας και μέλος του International Boxing Hall of Fame, Κρίστι Μάρτιν, σε ένα φιλμ που αναμένεται να ρίξει φως στη συναρπαστική αλλά και βασανισμένη ζωή της.

Σημειώνεται ότι η αθλήτρια με το ταλέντο και την εκρηκτική της ενέργεια κατάφερε να φέρει τη γυναικεία πυγμαχία στο προσκήνιο, σπάζοντας ταυτόχρονα τα στερεότυπα του ανδροκρατούμενου χώρου.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Μίσοου, εστιάζει στην άνοδο της αθλήτριας, αλλά και στις προσωπικές της δυσκολίες, όπως ο ταραχώδης γάμος της με τον προπονητή της, Τζέιμς Μάρτιν, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα αποπειράθηκε να τη δολοφονήσει.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα στο 50ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές πυροδοτώντας συζητήσεις για Όσκαρ.

Στο πλευρό της Σουίνι η οποία για τις ανάγκες του ρόλου πήρε 13 κιλά, βρίσκονται οι Μπεν Φόστερ, Κέιτι Μ. Ο'Μπράιαν, Ίθαν Έμπρι, Μέριτ Γουίβερ, Τσαντ Κόλμαν, Βέιλιν Χολ και Τόνι Καβαλέρο.

Ο Μίσοου συνέγραψε το σενάριο μαζί με τη Μίρα Φουλκς, βασισμένο σε μια ιστορία της Κάθριν Φουγκέιτ.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους, μέσω της Black Bear, στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΚΥΠΕ