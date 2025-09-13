Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Απόλυτο σκάνδαλο» - Ο άγνωστος καυγάς με τον βασιλιά Κάρολο στη Νέα Ζηλανδία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Περίμενα να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο» θυμάται ο κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας.

 Άγνωστες πτυχές της περιοδείας της με τον βασιλιά Καρόλο στη Νέα Ζηλανδία, φέρνει στη δημοσιότητα ο τότε κομμωτής της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο Ρίτσαρντ Ντάλτον, που υπηρέτησε ως βασικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα από το 1981 έως το 1990, εξομολογήθηκε ότι το βασιλικό ζευγάρι, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επεισοδίου κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στη Νέα Ζηλανδία, τον Απρίλιο του 1983.

Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει λεπτομέρειες για ένα «σκάνδαλο» που έκανε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο να «ωρύεται και να φωνάζει», την ώρα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα αντέδρασε εντελώς διαφορετικά.

«Γινόταν μεγάλος ντόρος εκείνη την περίοδο» περιγράφει, αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες των Μαορί υπέρ των δικαιωμάτων τους και κατά της μοναρχίας.

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντάλτον, ένας διαδηλωτής Μαορί σήκωσε τη φούστα του και έδειξε τα οπίσθια του στην πριγκίπισσα κατά τη διάρκεια ενός haka, μιας παραδοσιακής τελετής υποδοχής των Μαορί, που προοριζόταν για το ζεύγος.

«Απόλυτο σκάνδαλο», συνεχίζει.

Τότε, άκουσε την αντίδραση του Καρόλου στο περιστατικό όταν πήγε το ίδιο βράδυ να χτενίσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα και να της τοποθετήσει την τιάρα. «Περίμενα εκείνο το βράδυ να πάω να της βάλω την τιάρα και άκουγα τον πρίγκιπα που ωρυόταν και φώναζε στο διπλανό δωμάτιο», σημειώνει.

Από την άλλη πλευρά, άκουγε την πριγκίπισσα να γελά με το επεισόδιο. «Δεν ακούγεται πολύ ευχαριστημένος. Άκουσα τι έγινε», θυμάται να της λέει. Και εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί κάνει έτσι. Είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί από τότε που ήρθα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοδεία της Νταϊάνα και του Καρόλου στη Νέα Ζηλανδία, ήταν η μοναδική φορά που η πριγκίπισσα επισκέφθηκε τη χώρα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

