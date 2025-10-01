Ποιες χώρες προαναγγέλλουν αποχή αν θα συμμετάσχει το Ισραήλ στη φετινή Eurovision

Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα στο Μόναχο - Προηγήθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί

Η EBU ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη ψηφοφορία μεταξύ των μελών της τον επόμενο μήνα, προκειμένου να ληφθεί μία δίκαιη απόφαση.

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις ενόψει της Eurovision 2026, με επίκεντρο τη συμμετοχή ή μη του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού, με πέντε ευρωπαϊκές χώρες να δηλώνουν έτοιμες να αποσυρθούν.

Σύμφωνα με το Skynews, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Σλοβενία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και την Ολλανδία έχουν δηλώσει ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό.

Η πρόεδρος της RTV Σλοβενίας, Natalija Gorscak, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν είναι το Ισραήλ εκεί, εμείς δεν θα είμαστε», ενώ τόνισε πως η πολιτική δεν μπορεί να διαχωριστεί από τέτοιες διοργανώσεις.

Ως απάντηση στις πιέσεις, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη ψηφοφορία μεταξύ των μελών της τον επόμενο μήνα, προκειμένου να ληφθεί μία δίκαιη απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η πρόεδρος της EBU, Delphine Ernotte-Cunci, ανέφερε σε επιστολή προς τα μέλη: «Δεδομένου ότι η διοργάνωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιο διχασμό, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αξίζει μια ευρύτερη, δημοκρατική βάση απόφασης».

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε από Ιρλανδία και Ισλανδία ότι οποιαδήποτε συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω πολέμου θα σημαίνει αυτόματη απόσυρση των χωρών τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση της Ισπανίας, μίας από τις «Big Five» που χρηματοδοτούν τον διαγωνισμό, καθώς ενδεχόμενη αποχώρησή της θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Eurovision.

Η τελική απόφαση αναμένεται να επηρεάσει τόσο τη δομή όσο και τη βιωσιμότητα της διοργάνωσης του 2026, η οποία έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί φέτος στη Βιέννη.

Πηγή: cnn.gr

