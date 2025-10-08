Ο Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας και φέτος με τη σφραγίδα του Radisson Blu

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας επιστρέφει στις 16 Νοεμβρίου 2025. Η πόλη της Λάρνακας ετοιμάζεται να ζήσει για ακόμη μια χρονιά τη μεγάλη της αθλητική γιορτή, τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025.

Η διοργάνωση, θεσμός πλέον για την Κύπρο, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία με την υποστήριξη του Radisson Blu Hotel, του ονομαστικού της χορηγού, ο οποίος από το 2017 στέκεται σταθερά δίπλα στον Μαραθώνιο, προβάλλοντας τις αξίες της ανθεκτικότητας, της ευγενούς άμιλλας και της φιλοξενίας.

Η συνεργασία του Radisson Blu και του Μαραθωνίου Λάρνακας, έχει συμβάλει στην καθιέρωση της πόλης ως προορισμού αθλητικού τουρισμού, φέρνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς από δεκάδες χώρες να γνωρίσουν τη ζεστασιά και τη φιλοξενία της Κύπρου μέσα από τον αθλητισμό.

Το Radisson Blu Hotel Larnaca, με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του και την απαράμιλλη θέα από το Sky Bar του 16ου ορόφου, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Η υψηλή αισθητική, οι πολυτελείς παροχές και η στρατηγική του τοποθεσία το καθιστούν το ιδανικό καταφύγιο για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη χαλάρωση με τη δράση.

Η υποστήριξη του Μαραθωνίου εντάσσεται στη φιλοσοφία του ομίλου να ενδυναμώνει την τοπική κοινωνία και να στηρίζει δράσεις που προάγουν το ευ ζην και την αειφορία.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας υπόσχεται και φέτος μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση και θετική ενέργεια. Με εκκίνηση από την παραλία των Φοινικούδων, δρομείς όλων των ηλικιών θα γεμίσουν τους δρόμους της πόλης, συμμετέχοντας σε μια μοναδική διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση της Κύπρου.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/