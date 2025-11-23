Φωτιά στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης – Στρουμπιού

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Επαρχία Πάφου μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλη - Στρουμπί.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Κύπρου για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς πόλης και επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά κατακαίει ξηρά χόρτα και άγρια βλέατηση ,είναι σε δύσβατη περιοχή και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ζητήθηκαν ενισχύσεις και από Τμήμα Δασών και με την αποδέσμευση των πτητικών μέσων από την Πάχνα Λεμεσού να επιχειρήσουν στις κοινότητες Κοίλη - Στρουμπί της Επαρχίας Πάφου.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.