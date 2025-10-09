10 χρόνια Αλφαμεγα Run as One

Την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του επετειακού αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE, που φέτος γιορτάzει 10 χρόνια συνεχούς και επιτυχούς διοργάνωσης. Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE αποτελεί μία πρωτοβουλία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ αφιερωμένη στα παιδιά, που έχει καθιερωθεί ως ετήσιος αθλητικός θεσμός στην πρωτεύουσα και έχει αγκαλιαστεί από χιλιάδες δρομείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Από το 2016, "τρέχουμε για τα παιδιά μας" στους δρόμους της Λευκωσίας, δημιουργώντας μια ισχυρή κοινότητα που μεγάλωσε σταδιακά και οργανικά, ένα βήμα τη φορά. Εν μέσω Covid, έτρεξε σε μορφή Virtual, γεγονός που ενδυνάμωσε την κοινότητα δρομέων και εδραίωσε την ετήσια αθλητική παράδοση των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Μετά την επιστροφή στην κανονικότητα και στο ίδιο σημείο εκκίνησης, την Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, η διοργάνωση συνεχίζει να αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, αυξάνοντας σταθερά τον αριθμό συμμετοχών και επισκεπτών.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και τακτικής άσκησης, και η έγκαιρη πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας που σημειώνει αρνητικές πρωτιές στη χώρα μας. Για τον σημαντικό αυτό σκοπό, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ενώνουν για ακόμα μία χρονιά τις δυνάμεις τους με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου και διαθέτουν όλα τα έσοδα του αγώνα ώστε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μέλη του Συνδέσμου και, αφού υποβληθούν στις απαραίτητες μετρήσεις, να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν ένα εξατομικευμένο πλάνο υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.

Το επετειακό ΑΛΦΑΜΕΓΑ Run As One επιστρέφει φέτος στην πιο γιορτινή και εντυπωσιακή του εκδοχή, φιλοξενώντας ένα μοναδικό Fun Park με δωρεάν είσοδο για όλους. Ο χώρος στάθμευσης της Υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης θα μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο πάρκο δραστηριοτήτων, γεμάτο χρώμα, μουσική και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

Το Fun Park θα προσφέρει δεκάδες παιχνίδια διασκέδασης, αντοχής και ανταγωνισμού, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να αναμετρηθούν με φίλους σε ένα ευχάριστο, γιορτινό και χαρούμενο κλίμα. Παράλληλα, τα skill games και τα παιχνίδια τύπου λούνα παρκ υπόσχονται στιγμές γέλιου, δράσης και ενθουσιασμού, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση. Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ψυχαγωγίας που θα χαρίσει μοναδικές εμπειρίες και αναμνήσεις σε όλη την οικογένεια.

Η αγαπημένη σεφ Χριστίνα Χριστοφή, brand ambassador των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, θα πραγματοποιήσει διατροφικά εργαστήρια μαγειρικής για τα παιδιά την ημέρα του αγώνα, και θα μοιραστεί τα δικά της μυστικά για νόστιμες και υγιεινές συνταγές..

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONΕ περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων (ώρα έναρξης 07:30), ατομικό δρόμο 10 χιλιομέτρων (ώρα έναρξης 08:30), και εταιρικό και ατομικό δρόμο 5 χιλιομέτρων (ώρα έναρξης 11:15). Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων με τροχοκαθίσματα, ένας δρόμος που εγκαινιάζεται φέτος για πρώτη φορά. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον αγώνα 1Κ FUN RUN, όπου τα παιδιά μέχρι 12 ετών τρέχουν δωρεάν, με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης (ώρα έναρξης 12:15).

Στον χαιρετισμό της, η κυρία Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΑΛΦΑΜΕΓΑ, αναφέρθηκε στους στόχους της πρωτοβουλίας και ανανέωσε το ραντεβού των Υπεραγορών με το κοινό στην πιο γιορτινή, μέχρι σήμερα, έκδοση του ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE. Υπενθύμισε επίσης ότι οι εγγραφές στον αγώνα συνεχίζονται μέσο της ιστοσελίδας της διοργάνωσης www.runasone.eu ενώ θα υπάρχει και κέντρο εγγραφών την ημέρα του αγώνα στον χώρο της εκκίνησης.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη συνεχίστηκε με την προβολή του τηλεοπτικού σποτ της διοργάνωσης που τρέχει στους δέκτες μας αυτή την περίοδο, και στους επίσημους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Το φετινό ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE πραγματοποιείται με μεγάλους χορηγούς τον οίκο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte, την Eurobank και την εταιρεία Primetel. Ο αγώνας δρόμου 1Κ Fun Run πραγματοποιείται με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της Primetel ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Ευριπίδης Κυριάκου, εκ μέρους του οίκου παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte ο Συνέταιρος κ. Γιάννης Λεωνίδου, και εκ μέρους της Eurobank η κα. Βάλια Τσιακαλά, Corporate Communication and Branding.

Επιπλέον, ο κ. Κωνσταντίνος Διάκου, Brand Manager της Χαραλαμπίδης Κρίστης, μίλησε για τη διαχρονική συμμετοχή της γαλακτοβιομηχανίας στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Run As One 2025. Τέλος, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, κα. Χριστιάνα Φιλίππου, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας του προγράμματος εταιρικής ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή και Υγεία» με τον Σύνδεσμο, υπογραμμίζοντας το σημαντικό του αντίκτυπο στα παιδιά, στην οικογένεια και στην κοινωνία ευρύτερα.

Υποστηρικτές του φετινού αγώνα είναι: δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος και Σία Δ.Ε.Π.Ε., Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκκος, Alpan Electroline Ltd, Estrella, Agros Juice, Foody, και Capacitor Partners. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Mix FM και

Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Bean Bar 360, παρουσία εκπροσώπων των χορηγών και συνεργατών των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.