NBC News: Το Ισραήλ θα ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανά νέα πλήγματα κατά του Ιράν

Εν μέσω των ανησυχιών του Ισραήλ ότι το Ιράν αυξάνει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, το αμερικανικό δίκτυο NBC, μεταδίδει ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για επίθεση κατά του Ιράν, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου στο Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η πληροφορία αυτή προήλθε από πηγή που έχει γνώση των σχεδίων αλλά και από τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Το Ισραήλ ανησυχεί για την ανανέωση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, αλλά εκτιμά ότι οι απειλές από τα ανανεωμένα βαλλιστικά όπλα και τα επισκευασμένα αμυντικά συστήματα είναι πιο επείγουσες, αναφέρει το NBC.

H πληροφορία έρχεται μια εβδομάδα μετά την νύξη του Τραμπ για πιθανές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα την Τεχεράνη να μην ανασυγκροτήσει ούτε το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων ούτε το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ