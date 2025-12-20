Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

NBC News: Το Ισραήλ θα ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανά νέα πλήγματα κατά του Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ

Εν μέσω των ανησυχιών του Ισραήλ ότι το Ιράν αυξάνει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, το αμερικανικό δίκτυο NBC, μεταδίδει ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για επίθεση κατά του Ιράν, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου στο Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η πληροφορία αυτή προήλθε από πηγή που έχει γνώση των σχεδίων αλλά και από τέσσερις πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Το Ισραήλ ανησυχεί για την ανανέωση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, αλλά εκτιμά ότι οι απειλές από τα ανανεωμένα βαλλιστικά όπλα και τα επισκευασμένα αμυντικά συστήματα είναι πιο επείγουσες, αναφέρει το NBC.

H πληροφορία έρχεται μια εβδομάδα μετά την νύξη  του Τραμπ για πιθανές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα την Τεχεράνη να μην ανασυγκροτήσει ούτε το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων ούτε το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥΗΠΑΤΕΧΕΡΑΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα