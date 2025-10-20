Αυτό είναι πλέον το πιο μακρινό ταξίδι με αεροπλάνο στον κόσμο το 2025

Ένα νέο αεροπορικό δρομολόγιο κατέκτησε το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε διάρκεια πτήσης στον κόσμο.

Η πτήση της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Xiamen Air από τη Φουτζού στην ανατολική ακτή της Κίνας προς τη Νέα Υόρκη, έσπασε φέτος τον Οκτώβριο το ρεκόρ καθώς συνδέει δύο αεροδρόμια που απέχουν 12.500 χλμ. μεταξύ τους, και διαρκεί συνολικά 19 ώρες και 20 λεπτά.

Παρότι η απόσταση είναι μικρότερη από εκείνη της πτήσης της Singapore Airlines Σιγκαπούρη -Νέα Υόρκη (15.300 χλμ), η πτήση της Xiamen Air διαρκεί περισσότερο λόγω της απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τον ρωσικό εναέριο χώρο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μία μεγάλη παράκαμψη καθώς τα αεροσκάφη πετούν πάνω από τον Ειρηνικό αντί να ακολουθήσουν τη συνηθισμένη διαδρομή μέσω του Ατλαντικού και της Ευρασίας.

Εικόνα: Η διαδρομή που για το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι με αεροπλάνο

Επομένως, για έναν επιβάτη από τη Νέα Υόρκη, το ταξίδι προς τη Φουτζού είναι πλέον το πιο μεγάλο σε διάρκεια στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και προορισμούς όπως η Μανίλα στις Φιλιππίνες (18 ώρες και 20 λεπτά) και το Ώκλαντ στη Νέα Ζηλανδία (18 ώρες και 10 λεπτά).

Πηγή: iefimerida.gr