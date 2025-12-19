Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Βολές Νικόλα Παπαδόπουλου κατά κυβέρνησης, Κεραυνού για GSI

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ  «Από μέρα σε μέρα», ο κύριος Παπαδόπουλος εξέφρασε ανησυχία, ότι το έργο θα οδηγηθεί σε κατάρρευση και πρόσθεσε ότι αν αυτό συμβεί θα αποτελεί τεράστια νίκη για την Τουρκία και τη χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου, από τους S- 300

Έντονες επικρίσεις κατά της κυβέρνησης και του υπουργού οικονομικών, Μάκη Κεραυνού για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ  «Από μέρα σε μέρα», ο κύριος Παπαδόπουλος εξέφρασε ανησυχία, ότι το έργο θα οδηγηθεί σε κατάρρευση και πρόσθεσε ότι αν αυτό συμβεί θα αποτελεί τεράστια νίκη για την Τουρκία και τη χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου, από τους S- 300.

Κατηγορώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν απάντησε σε επιστολή του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος τον κάλεσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να υλοποιήσει τις συμφωνίες που υπέγραψε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ διερωτήθηκε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί με τον υπουργό Ενέργειας ο οποίος αναφέρει ότι το έργο είναι βιώσιμο ή τον υπουργό Οικονομικών, που κανένας - όπως είπε - δεν καταλαβαίνει, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο Μάκης Κεραυνός, με μανδύες πατριωτισμού, χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το ΔΗΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση με πολιτικό κόστος.

Ο κύριος Παπαδόπουλος διερωτήθηκε, επίσης, αν μόνος υπεύθυνος είναι ο Μάκης Κεραυνός, ενώ είναι ανεύθυνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίοι στηρίζουν το έργο.  

Πηγή: ΡΙΚ

Tags

ΔΗΚΟΜΑΚΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣΠρόεδρος ΔΗΚΟGSIΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα