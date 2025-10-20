Η Eurobank έτρεξε στο Run As One 2025 για τα παιδιά και την κοινωνία

Με στόχο την προώθηση της σωστής διατροφής, της υγείας και την προστασία των παιδιών η Eurobank, ως μεγάλος χορηγός, στήριξε για ακόμη μια χρονιά τον αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ Run As One 2025, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Η Eurobank, πιστή στη δέσμευσή της να ενισχύει δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, έδωσε δυναμικό παρόν, συμβάλλοντας στην επιτυχία μιας διοργάνωσης που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά. Χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών συμμετείχαν στη διοργάνωση που πραγματοποιείται για 10η χρονιά και περιλαμβάνει Ημιμαραθώνιο Δρόμο 21 χλμ., Ατομικό Δρόμο 10 χλμ., Εταιρικό Δρόμο 5 χλμ., Ατομικό Δρόμο 5 χλμ. και Δρόμο 1 χλμ. για παιδιά και μεγάλους.

Φέτος για πρώτη χρονιά, η διοργάνωση πρόσθεσε τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ με τροχοκαθίσματα, τους νικητές του οποίου βράβευσε η Eurobank.

Η διοργάνωση Run As One εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ με το πρόγραμμα «Παιδί, Διατροφή και Υγεία» που στοχεύει στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής άσκησης από την παιδική ηλικία. Μέσα από το πρόγραμμα, παιδιά ηλικίας 9-12 ετών έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν εξατομικευμένα πλάνα διατροφής από μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου, υιοθετώντας σωστές συνήθειες από νωρίς. Όλα τα έσοδα από τον αγώνα διατέθηκαν για την ενίσχυση του σκοπού αυτού.

Η Eurobank, εκτός από τη χορηγική της στήριξη, συμμετείχε με τη δική της ομάδα δρομέων με περισσότερα από 50 άτομα, που έδωσαν το παρών τους στον Εταιρικό Δρόμο 5 χλμ.. Η συμβολή τους ανέδειξε την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και του εθελοντισμού, αξίες που αποτελούν κομμάτι της φιλοσοφίας της Τράπεζας.

Η στήριξη του Run As One εντάσσεται στη Στρατηγική ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) της Eurobank και εκφράζει τη δέσμευσή της να ενισχύει δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Είναι μια έμπρακτη επένδυση στην υγεία και στη σωστή διατροφή των παιδιών, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων ΕΚΕ της Τράπεζας, ως θεμέλιο για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.