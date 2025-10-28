Όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα στράφηκε στο υπερφυσικό

Στην εξουσιοδοτημένη βιογραφία Diana: Her True Story, ο Andrew Morton σημείωσε: «Όταν άρχισε να εξερευνά τον πνευματικό κόσμο, η Νταϊάνα ήταν πολύ δεκτική, ίσως υπερβολικά δεκτική, σε κάθε μορφή πίστης. Ήταν τόσο χαμένη στον κόσμο της, που αρπαζόταν από κάθε πρόβλεψη, όπως ο πνιγμένος αρπάζεται από ένα κομμάτι ξύλο». Ένας πρώην αξιωματούχος του παλατιού αποκάλυψε στη συγγραφέα Sally Bedell Smith ότι αυτό αποτελούσε ουσιαστικά μια «κραυγή για βοήθεια».

Πώς ξεκίνησε η σχέση της με το υπερφυσικό

Η πρώτη της επαφή με πνευματικούς συμβούλους ενθαρρύνθηκε από τον πρίγκιπα Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ. Το 1986, το ζευγάρι την παρέπεμψε στην αστρολόγο Penny Thornton, καθώς η Νταϊάνα υπέφερε από την κατάρρευση του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο και τις ασφυκτικές πιέσεις της βασιλικής ζωής. «Ήθελα απλώς να δω αν υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», εξομολογήθηκε η ίδια στη Thornton.

Σύντομα, άρχισε να συνεργάζεται με διάφορους πνευματιστές και θεραπευτές, όπως η μέντιουμ Betty Palko, ο νατουροπαθητικός Roderick Lane, η διάσημη μέντιουμ Sally Morgan, η αστρολόγος Debbie Frank, η χαρτορίχτρα Vasso Kortesis, η μέντιουμ Rita Rogers και ο ραβδοσκόπος – ομοιοπαθητικός θεραπευτής Jack Temple.

Σύμφωνα με τον Morton, ο πρίγκιπας Κάρολος – αν και γνωστός για το ενδιαφέρον του στην ολιστική ιατρική και τη φιλοσοφία – δεν ενέκρινε τις πνευματικές αναζητήσεις της Νταϊάνα. «Όταν την είδε να διαβάζει το βιβλίο Facing Death στις διακοπές, τη ρώτησε ευθέως γιατί σπαταλούσε τον χρόνο της με τέτοια θέματα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Νταϊάνα ανέπτυξε στενή φιλία με τους Lorenzo και Mara Berni, ιδιοκτήτες του εστιατορίου San Lorenzo, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Morton, «είχαν τη φήμη της ινδικής γήινης μητέρας». Εκείνοι ενίσχυσαν το ενδιαφέρον της για την αστρολογία, τις κάρτες ταρώ και άλλες μορφές εναλλακτικής μεταφυσικής, όπως η χαρτομαντεία και ο υπνωτισμός.

Την ίδια περίοδο γνώρισε και τη Debbie Frank, η οποία, όπως έγραψε ο Morton, «συνδυάζει συμβουλευτική και ανάλυση για το παρόν και το μέλλον, βασισμένη στις πλανητικές συνόδους που αντιστοιχούν στην ημερομηνία και την ώρα γέννησης της Νταϊάνα».

«Γεννημένη στον Καρκίνο, η Νταϊάνα είχε πολλά χαρακτηριστικά αυτού του ζωδίου: προστατευτική, πεισματάρα, συναισθηματικά δεκτική και δοτική. Όσο μεγάλωνε η αυτοπεποίθησή της, έβλεπε πλέον αυτές τις πρακτικές ως εργαλεία αυτογνωσίας και καθοδήγησης, και όχι ως σωσίβιο για να κρατηθεί», σημειώνει η βιογραφία.

Στην έκτη σεζόν της σειράς The Crown παρουσιάζεται η επίσκεψη της Νταϊάνα και του Ντόντι στη μέντιουμ Rita Rogers – μία από τις πιο γνωστές της Βρετανίας – μόλις λίγες εβδομάδες πριν από το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μέσω κοινού φίλου το 1994, ενώ η Rogers είχε κάνει μια πρώτη τηλεφωνική πρόβλεψη προτού συναντηθούν προσωπικά.

«Δεν μπορούσες να ξεγελάσεις τη Νταϊάνα», δήλωσε η Rogers. «Μπορούσε να εντοπίσει έναν απατεώνα από μακριά και θα με είχε κλείσει αν δεν με είχε εμπιστευτεί».

Πηγή: iefimerida.gr