Η Cablenet Επίσημος Χορηγός Τηλεπικοινωνίας του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας 2025

Η Cablenet, ένας από τους κορυφαίους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνέχιση της συνεργασίας της με τον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας που διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ως Επίσημος Χορηγός Τηλεπικοινωνίας.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Cablenet επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει, προσφέροντας παράλληλα την τεχνολογική υπεροχή και συνδεσιμότητα που χρειάζονται οι δρομείς, οι θεατές και οι διοργανωτές της μεγάλης αυτής αθλητικής γιορτής.

Με τα προγράμματα κινητής που προσφέρει, η Cablenet εξασφαλίζει πως όλοι θα μπορούν να μοιράζονται ζωντανά τη δράση, τον ενθουσιασμό και τη μοναδική εμπειρία του Μαραθωνίου.

Η Cablenet συνεχίζει να προσφέρει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις υψηλής ποιότητας, με προσιτές τιμές και εξαιρετικό value for money, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Συνδυάζοντας την αθλητική προσπάθεια με την τεχνολογική καινοτομία, η Cablenet βρίσκεται στο πλευρό των δρομέων και του κοινού, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία συνδεσιμότητας σε κάθε βήμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας 2025.

Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας

Το πρόγραμμα του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, ξεκινά με τη βασική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου (42.195χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21.095χλμ.) και τον Αγώνα Δρόμου 10χλμ. Ακολουθούν οι διαδρομές 5χλμ. (Αγώνας Δρόμου) και 5χλμ. (Εταιρικός Αγώνας), ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το McDonald’s™ Kids Race 1χλμ. για παιδιά και το Fun Race 1χλμ. για ενήλικες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.larnakamarathon.com/