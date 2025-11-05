Η Κιμ Καρντάσιαν «ξεσπά» κατά του ChatGPT για την αποτυχία της στις νομικές εξετάσεις

Η Κιμ Καρντάσιαν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να τη βοηθήσει στις νομικές σπουδές της — αλλά, όπως λέει, τελικά τη… σαμποτάρει. Σε βίντεο με ανιχνευτή ψεύδους, η τηλεπερσόνα παραδέχεται ότι το ChatGPT την έχει οδηγήσει σε λάθος απαντήσεις και αποτυχίες, ενώ μιλά και για την ιδιαίτερη «σχέση» της με το chatbot.

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος — ειδικά όταν διαβάζεις για το πτυχίο της Νομικής. Σε πρόσφατο βίντεο του Vanity Fair, η σταρ μίλησε για τον τρόπο που χρησιμοποιεί το ChatGPT για να λύνει απορίες στις σπουδές της, παραδεχόμενη πως πολλές φορές… τη «ρίχνει».

Στο βίντεο, όπου οι καλεσμένοι απαντούν σε ερωτήσεις ενώ είναι συνδεδεμένοι με ανιχνευτή ψεύδους, η Καρντάσιαν εξήγησε ότι καταφεύγει συχνά στην τεχνητή νοημοσύνη για γρήγορες νομικές συμβουλές. Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ τη ρώτησε αν θεωρεί την AI «φίλη» της, εκείνη απάντησε:

«Όχι. Τη χρησιμοποιώ για νομικές συμβουλές. Όταν χρειάζομαι απάντηση, βγάζω φωτογραφία και τη βάζω μέσα εκεί.»

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι απαντήσεις του ChatGPT δεν είναι πάντα σωστές — και μάλιστα την έχουν οδηγήσει σε λάθος επιλογές στις εξετάσεις της.

«Είναι πάντα λάθος. Μ’ έχει κάνει να αποτυγχάνω συνέχεια στις εξετάσεις. Και μετά του φωνάζω: “Με εξαπάτησες, γιατί το έκανες αυτό;”»

Παρά τις απογοητεύσεις, η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι συχνά «μιλάει» στο chatbot σαν να ήταν άνθρωπος — και εκείνο της δίνει απαντήσεις που μοιάζουν με… life coaching.

«Μου είπε: ‘Αυτό απλώς σε διδάσκει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Ήξερες ήδη την απάντηση.’»

Η Καρντάσιαν σπουδάζει νομικά από το 2019 και πέρασε το «baby bar» το 2021. Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, ολοκλήρωσε τις σπουδές της τον Μάιο του 2025 και αυτό το καλοκαίρι έδωσε τις τελικές εξετάσεις για άδεια άσκησης δικηγορίας, περιμένοντας πλέον τα αποτελέσματα.

Όσο για το ChatGPT; Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος… συμφοιτητής, αλλά φαίνεται πως παραμένει ένας παράξενα σοφός συνομιλητής.

