«Μικρό σπίτι στο λιβάδι»: Ποια είναι η κόρη του Τσαρλς που ακολουθεί τα βήματά του στην υποκριτική

Η Τζεν Λάντον, κόρη του Μάικλ Λάντον, έχει χαράξει τη δική της πορεία στον κόσμο της υποκριτικής και το κοινό δεν μπορεί να πιστέψει πόσο μοιάζει στη Μελίσα Γκίλμπερτ, τη θρυλική «Λόρα Ίνγκαλς».

Ελάχιστες σειρές κατάφεραν να αγγίξουν τόσες καρδιές όσο το «Little House on the Prairie». Προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1974 και γρήγορα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Με τις απλές αξίες της οικογένειας Ίνγκαλς, τη ζεστασιά των χαρακτήρων και το τοπίο της αγροτικής Αμερικής του 19ου αιώνα, η σειρά έγινε σύμβολο αγνότητας, ανθρωπιάς και ελπίδας.

Στον ρόλο του Τσαρλς Ίνγκαλς, ο Μάικλ Λάντον δεν ήταν απλώς ένας ηθοποιός. Ήταν ψυχή και δημιουργός της σειράς: παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Η παρουσία του χάρισε στο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» έναν σπάνιο συνδυασμό συναισθήματος και αυθεντικότητας, που εξακολουθεί να συγκινεί γενιές τηλεθεατών.

Η κόρη του Μάικλ Λάντον μαγεύει το Χόλιγουντ

Πέρα από τον τηλεοπτικό του ρόλο, ο Μάικλ Λάντον ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας και άνθρωπος με βαθιά αγάπη για την οικογένεια. Παντρεμένος τρεις φορές, απέκτησε εννέα παιδιά, αρκετά από τα οποία ακολούθησαν τα καλλιτεχνικά του βήματα.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Τζεν Λάντον, γεννημένη το 1983, λίγα χρόνια πριν από τον θάνατο του πατέρα της. Με φυσικό χάρισμα μπροστά στην κάμερα και εκφραστικότητα που μαγνητίζει, η Τζεν καθιερώθηκε γρήγορα στο Χόλιγουντ.

Η Τζεν έκανε τα πρώτα της βήματα σε τηλεοπτικές παραγωγές και κέρδισε το κοινό μέσα από τη σαπουνόπερα «As the World Turns», όπου η ερμηνεία της βραβεύτηκε τρεις φορές με Emmy Ημέρας.

Σήμερα, το όνομά της συνδέεται με τη δημοφιλή σειρά «Yellowstone», στην οποία υποδύεται την εκρηκτική Teeter, έναν ρόλο που συνδυάζει χιούμορ, πάθος και αυθεντικότητα.

Η ομοιότητα με τη Μελίσα Γκίλμπερτ

Όμως εκείνο που έχει προκαλέσει πραγματική έκπληξη στους θαυμαστές της σειράς είναι η εκπληκτική ομοιότητα της Τζεν Λάντον με τη Μελίσα Γκίλμπερτ, τη μικρή Λόρα του «Μικρού Σπιτιού στο Λιβάδι».

Με τα μεγάλα, γεμάτα συναίσθημα μάτια, το λαμπερό χαμόγελο και τη ζεστασιά στο βλέμμα, η Τζεν μοιάζει σαν φυσική συνέχεια της «τηλεοπτικής κόρης» του πατέρα της. Μια απίστευτη σύμπτωση που μοιάζει σχεδόν συμβολική -σαν η ζωή να συνεχίζει τον κύκλο της τέχνης.

Μάικλ Λάντον και Μελίσα Γκίλμπερτ

Η σχέση του Μάικλ Λάντον και της Μελίσα Γκίλμπερτ ξεπερνούσε τα γυρίσματα. Για τη Μελίσα, ο Μάικλ υπήρξε μέντορας, φίλος και δεύτερος πατέρας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ίδια θυμήθηκε: «Ήταν απαιτητικός, αλλά ήξερε ακριβώς πώς να μας κάνει να λάμψουμε. Με μια ματιά μπορούσε να μας συνεφέρει ή να μας ανταμείψει με ένα χαμόγελο».

Η σχέση τους παρέμεινε ζωντανή και εκτός πλατό. Ο Μάικλ τη φρόντιζε, την προσκαλούσε στις οικογενειακές του στιγμές και τη στήριζε σε κάθε της βήμα. Σήμερα, στα 61 της, η Μελίσα μιλά με αγάπη και ευγνωμοσύνη για εκείνον που τη σημάδεψε τόσο βαθιά.

Η Τζεν Λάντον σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Ο πατέρας μου με δίδαξε ότι η αγάπη και η δουλειά είναι τα μόνα πράγματα που μένουν».

Πηγή: bovary.gr