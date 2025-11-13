Ο Καναδάς διεκδικεί μια θέση στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

Ο Καναδάς φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής του στον πιο λαμπερό μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης – και η πρωτοβουλία αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στο νέο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της χώρας, ανάμεσα σε δεκάδες σελίδες οικονομικών προβλέψεων και σχεδίων για περικοπές στον δημόσιο τομέα, υπήρχε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά: η κυβέρνηση συνεργάζεται με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα CBC/Radio-Canada προκειμένου να διερευνήσει τη συμμετοχή της χώρας στη Eurovision.

Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Οικονομικών François-Philippe Champagne επιβεβαίωσε ότι η ιδέα προήλθε «από εκείνους που ήδη συμμετέχουν», χωρίς να διευκρινίσει αν αναφέρεται σε συγκεκριμένες χώρες ή στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά, CBC/Radio-Canada, είναι συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, όπως και η Αυστραλία, η οποία προσκλήθηκε επίσημα να συμμετάσχει το 2015.

Ο Υπουργός φάνηκε να υποδέχεται θετικά την προοπτική, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στη Eurovision θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής απομάκρυνσης από την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και ενίσχυσης των δεσμών με την Ευρώπη.

«Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ο Καναδάς μπορεί να λάμψει», δήλωσε στο Global News, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian. «Είναι θέμα προστασίας της ταυτότητάς μας – φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να δώσουμε στους ανθρώπους της τέχνης και του κινηματογράφου την ευκαιρία να ξεχωρίσουν διεθνώς. Και έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως Καναδοί».

Η ένταση με τις ΗΠΑ και η επαφή της χώρας με τον διαγωνισμό

Η συζήτηση έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς ο Donald Trump έχει στοχοποιήσει την καναδική οικονομία με νέους δασμούς και ρητορικές περί «απειλής της εθνικής κυριαρχίας». Αντιδρώντας, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Mark Carney έχει στραφεί προς την Ευρώπη, επιδιώκοντας πιο στενές συμμαχίες. Στην πρώτη του επίσημη περιοδεία, τον Μάρτιο, ο Carney επισκέφθηκε τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Καναδάς είναι η πιο ευρωπαϊκή από τις μη ευρωπαϊκές χώρες».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Canadian Broadcasting Corporation, ο ίδιος ο Carney, ο οποίος έχει ζήσει και εργαστεί για χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της χώρας να διεκδικήσει μια θέση στον μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό θεσμό του κόσμου.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Martin Green, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. «Η συζήτηση με το CBC/Radio-Canada μόλις ξεκινά και ανυπομονούμε να τη συνεχίσουμε», ανέφερε σε δήλωσή του. «Πάντα μας χαροποιεί όταν νέοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς εκδηλώνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό σόου του πλανήτη».

Η ιδέα, ωστόσο, δεν είναι καινούργια. Ο Καναδάς έχει εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής και στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2022. Τότε το CBC είχε απορρίψει την πρόταση χαρακτηρίζοντάς την «οικονομικά ασύμφορη». Πέρα από το υψηλό κόστος, τα καναδικά μέσα επισημαίνουν και τη σχετικά περιορισμένη απήχηση του διαγωνισμού στο εγχώριο κοινό.

Παρόλα αυτά, η σχέση του Καναδά με τη Eurovision δεν είναι εντελώς ανύπαρκτη. Πολλοί Καναδοί καλλιτέχνες έχουν αφήσει το στίγμα τους στη σκηνή του διαγωνισμού. Η πιο εμβληματική στιγμή ήρθε το 1988, όταν η Céline Dion κέρδισε για λογαριασμό της Ελβετίας με το τραγούδι Ne Partez Pas Sans Moi. Αργότερα, οι Natasha St-Pier και La Zarra εκπροσώπησαν τη Γαλλία το 2001 και το 2023 αντίστοιχα.

