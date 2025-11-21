Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου: Νέα Miss Universe η Μεξικανή καλλονή Φάτιμα Μπος που είχε συγκρουστεί με έναν από τους διοργανωτές

Η 25χρονη είχε βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού μετά τον viral καυγά της

Η Μεξικανή Φάτιμα Μπος αναδείχθηκε η νέα Miss Universe, στον 74ο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ταραχώδεις σεζόν στην ιστορία του θεσμού.

Ο διαγωνισμός, που ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους παγκοσμίως, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο λόγω σοβαρών καταγγελιών και εσωτερικών αναταράξεων που ανέδειξαν, σύμφωνα με το BBC, τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των Ταϊλανδών και Μεξικανών ιδιοκτητών.

Η 25χρονη Μπoς είχε ήδη βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού. Η απόφασή της ήρθε μετά από περιστατικό όπου ένας διοργανωτής  (ο μεγιστάνας των media Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ που είναι επικεφαλής της προώθησης του θεσμού μέσω social media)  την επέκρινε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες γιατί δεν έκανε αρκετά post. 

 

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

