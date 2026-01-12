Ημέρες Γνωριμίας του Γαλλο-Κυπριακού Σχολείου σε Λευκωσία και Λεμεσό

Το Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο σας προσκαλεί στις Ημέρες Γνωριμίας που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 στο σχολείο μας στη Λεμεσό και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στη Λευκωσία, από τις 10:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση στις σχολικές εγκαταστάσεις, ενημερωτικές συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές ομάδες και παιδαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και παιδιά και προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν, μεταξύ άλλων:

● Ένα δυναμικό νηπιαγωγείο με έμφαση στην τριγλωσσία, που υποδέχεται παιδιά από 2 ετών και στηρίζει τα πρώτα τους μαθησιακά βήματα μέσα από μια ενεργή και βιωματική παιδαγωγική προσέγγιση, με επίκεντρο το παιχνίδι, τη γλωσσική έκφραση, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη. Το πρόγραμμα ενισχύει την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη και τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου κάθε παιδί εξελίσσεται με τον δικό του ρυθμό.

● Τα παιδαγωγικά προγράμματα του σχολείου ευθυγραμμίζονται με το γαλλικό αναλυτικό πρόγραμμα ενσωματώνοντας τα πλεονεκτήματα του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος, προσφέροντας μια εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στην ποιότητα και την πολυγλωσσία. Από το νηπιαγωγείο, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες στα γαλλικά, τα ελληνικά και τα αγγλικά, ενώ στο γυμνάσιο εντάσσεται και η διδασκαλία τέταρτης ξένης γλώσσας. Η μαθησιακή διαδικασία προσαρμόζεται στις ανάγκες και τον ρυθμό του κάθε παιδιού.

● Ένα πλούσιο πρόγραμμα εξωσχολικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, το οποίο, μέσω του Αθλητικού Συλλόγου, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε ομαδικά αθλήματα και προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος.

● Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό δίκτυο παγκόσμιας εμβέλειας, που διασφαλίζει τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδρομής σε περισσότερα από 600 σχολεία σε 138 χώρες προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διεθνείς εκπαιδευτικές εμπειρίες.

● Μια έμπειρη και αφοσιωμένη εκπαιδευτική ομάδα, που κατανοεί τις ανάγκες των παιδιών και εφαρμόζει σύγχρονες και αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές.

Το σχολείο αριθμεί φέτος 465 μαθητές, με τον αριθμό να αυξάνεται σταθερά χρόνο με τον χρόνο, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και την προτίμηση τόσο των κυπριακών όσο και των ξένων οικογενειών. Η φετινή προσθήκη του ευρωπαϊκού τμήματος Αγγλικών αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση του σύγχρονου και διεθνούς χαρακτήρα του σχολείου, το οποίο προσφέρει στους μαθητές του πολλαπλές εκπαιδευτικές επιλογές, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του: Think Global, Grow Trilingual.

Το Γαλλο-Κυπριακό Σχολείο είναι ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε το 2012 στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. Υποστηρίζεται από το Γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Κύπρο. Υποδέχεται μαθητές ηλικίας 2 έως 18 ετών, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδρομή που ανοίγει τον δρόμο για σπουδές στη Γαλλία — με δωρεάν φοίτηση στα δημόσια πανεπιστήμια — καθώς και σε κορυφαία πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Η εκπαιδευτική του αποστολή εδράζεται στις αρχές της ισότητας, του ανθρωπισμού και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, διαμορφώνοντας μαθητές με κριτική σκέψη, ανοιχτό πνεύμα και ικανότητα ουσιαστικής συνύπαρξης σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο.

Το Σχολείο είναι μέλος του γαλλικού δικτύου της AEFE (Διεθνές Δίκτυο Γαλλικής Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων. Η AEFE αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο γαλλικών σχολείων του εξωτερικού, με 612 σχολεία σε 138 χώρες και περισσότερους από 400.000 μαθητές παγκοσμίως. Το δίκτυο διασφαλίζει τη συνέχεια των σπουδών σε περιπτώσεις διεθνούς μετακίνησης και εντάσσει τους αποφοίτους σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο αποφοίτων (alumni), στο οποίο συγκαταλέγονται διακεκριμένες προσωπικότητες από πολλούς και σημαντικούς τομείς.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τις σχολικές μας μονάδες στη Λεμεσό και τη Λευκωσία, να συναντήσετε τις ομάδες μας και να συμμετάσχετε σε μια φιλόξενη πρωινή συνάντηση γνωριμίας.

OPEN DAY – École franco-chypriote

📍 Λεμεσός Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 | 10:00 – 13:00 Οδός Βραγαδίνου και Πτολεμέων 20

📍 Λευκωσία Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 | 10:00 – 13:00 Οδός Κωνσταντίνου Καβάφη 20, Αγλαντζιά

📞 Πληροφορίες & Επικοινωνία Λευκωσία: 22 66 53 18 Λεμεσός: 25 35 59 00