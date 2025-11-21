Κέβιν Σπέισι: Από το Χόλιγουντ στην Κύπρο ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

Ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι δήλωσε πως ζει πλέον μετακινούμενος ανάμεσα σε ξενοδοχεία και Airbnb, αφού έχασε το πολυτελές σπίτι του στη Βαλτιμόρη λόγω κατάσχεσης.

Σε μια σπάνια, ειλικρινή συνέντευξή του στην εφημερίδα The Telegraph, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός περιέγραψε την οικονομική του κατάσταση ως «όχι καλή» και είπε πως «κυριολεκτικά δεν έχει σπίτι», χωρίς όμως να φτάσει στο σημείο να δηλώσει ότι είναι άστεγος.

Ο 66χρονος Σπέισι βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο, με αφορμή μια προγραμματισμένη του εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό, στις 16 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία από την εμφάνιση του Κέβιν Σπέισι στη Λεμεσό/Πηγή: Instagram

Έχει ουσιαστικά απομονωθεί από τη βιομηχανία από το 2017, όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση δεκαετίες νωρίτερα. Αν και ένα πολιτικό δικαστήριο τον δικαίωσε σε εκείνη την υπόθεση, οι πολλαπλές κατηγορίες που ακολούθησαν τον έχουν αποκλείσει από σημαντικές δουλειές, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσής του από το House of Cards.

Μιλώντας από την Κύπρο, ο Σπέισι παρομοίασε την κατάσταση του με τις ιστορικές «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι ένας ισχυρός σύμμαχος θα αρκούσε για να τον επαναφέρει στη βιομηχανία — όπως όταν ο ηθοποιός Κερκ Ντάγκλας βοήθησε τον σεναριογράφο Ντάλτον Τράμπο να βγει από τη λίστα. Ο Σπέισι εξέφρασε την ελπίδα ότι ένα τηλεφώνημα από έναν κορυφαίο σκηνοθέτη, όπως ο Μάρτιν Σκορτσέζε ή ο Κουέντιν Ταραντίνο, θα μπορούσε να αποκαταστήσει την καριέρα του.

Παρά τη συνεχιζόμενη διαμάχη, ο Σπέισι τόνισε ότι δεν έχει ποτέ κριθεί ένοχος ή υπεύθυνος σε καμία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης. Αθωώθηκε σε ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου το 2023, ενώ μια υπόθεση στη Μασαχουσέτη αποσύρθηκε το 2019.

Με αφορμή την εμφάνισή του στην Κύπρο, οι θαυμαστές του φάνηκαν να αδιαφορούν για τις κατηγορίες, με έναν να λέει στους δημοσιογράφους: «Αθωώθηκε! Δεν είναι αυτό αρκετό;».

Πηγή: Lifo.gr